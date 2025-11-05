Sektionschef Project Management & Quality Underwater Systems
Saab AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2025-11-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en engagerad och affärsdriven chef för sektionen Project Management & Quality inom vår inköpsavdelning på Saab Underwater Systems. I denna roll leder du två team: Project Management och Procurement Quality.
Som sektionschef kommer du rapporterar direkt till Head of Procurement inom Saab Underwater Systems och ha en aktiv och strategisk roll i företagets affärer, där din insyn och förståelse för våra prioriteringar är avgörande. Du kommer att samarbeta nära ledningen för att säkerställa att sektionens arbete är i linje med företagets övergripande mål och strategier, samt bidra till den långsiktiga utvecklingen av vår inköpsavdelning.
En viktig del av ditt arbete är att ansvara för den operativa ledningen av sektionen, där du skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå sina mål och utvecklas i sina roller. Ditt fokus är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas och arbeta mot både sina individuella mål och företagets gemensamma framgångar. Du kommer att representera inköp i olika forum, såsom daglig styrning, projektmöten och styrgrupper, där du bidrar med din expertis och driver frågor som rör kvalitetsarbete.
Du blir en del av inköpsorganisationen i affärsenheten Underwater Systems inom Kockums som designar, utvecklar och bygger de häftigaste obemannade undervattenssystemen i världen. Alltid med målet att skydda människor, samhället (och hav). Med en produktportfölj som sträcker sig från toppmoderna torpeder och militära samt kommersiella ROV:er till autonoma farkoster (och mer) är vi en ledande aktör inom området.Publiceringsdatum2025-11-05Profil
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med erfarenhet från inköp, projektledning och kvalitetsarbete - gärna från större industriella organisationer. Du motiveras av att skapa struktur, sätta mål och bidra till att människor växer.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
*
Bakgrund inom inköp, projektledning eller närliggande område.
*
Erfarenhet av strategiskt / operativt inköp, gärna i en internationell miljö.
*
Erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna i kombination med inköp eller leverantörsutveckling.
*
Förståelse för kvalitetssäkring och bekantskap med relevanta verktyg såsom rotorsaksanalys, kapabilitet, riskanalys, 8D och mätsystemanalys.
*
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
*
Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller kvalitetsledning, eller motsvarande erfarenhet.
*
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som en kommunikativ och affärsdriven person har du också en förmåga att verka inom tvärfunktionella nätverk inom Saab och bidra till helheten. Förmågan att skapa och genomföra strategier är något du bemästrar. Ditt ledarskap är inkluderande och främjar mångfald, och du besitter en hög grad av personlig mognad, vilket återspeglas i ditt goda omdöme och höga etiska standarder.
Som person är du tydlig, närvarande och prestigelös. Du inspirerar till samarbete och har en naturlig förmåga att skapa riktning och gemenskap. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera strategiskt tänkande med operativa insatser. Samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och ett lösningsorienterat mindset är avgörande för att du ska trivas och lyckas i rollen.
Du kommer att arbeta nära våra partners och leverantörer, både inom och utanför Sverige, så resor ingår som en naturlig del av tjänsten. Din placering blir på vårt kontor i Linköping.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9589237