Sektionschef IT-stöd
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
FOI arbetar med världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Har du förmågan att bygga upp en IT-stödverksamhet som kommer att vara en viktig del av myndigheten? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete! Publiceringsdatum2025-12-27Om tjänsten
Sektionen IT-stöd kommer att inrättas för att bygga upp en förstalinjenssupport på FOI. För närvarande bemannas IT-stöd av fem konsulter från en extern leverantör, men kommer i framtiden ersättas med egen personal. Inom några år bedöms sektionen bestå av åtta till tio personer. Du kommer att bygga upp sektionen från grunden. Det innebär att du kommer att rekrytera och lära upp medarbetare och det är ditt ansvar att självständigt skapa och kontinuerligt förbättra rutiner och arbetssätt. Som sektionschef för IT-stöd kommer du ha det samlade ansvaret för verksamhet, personal och och leverans inom funktionen. Sektionschefen är en del av IT-enhetens ledningsgrupp och rapporterar till IT-chefen.
IT-stöd är bemannad under kontorsarbetstid alla årets vardagar och arbetet sker på plats i myndighetens lokaler. Dina medarbetare kommer inte ha flextid eller möjlighet att själva styra semesterperioder. Det kommer att vara ditt ansvar att se till IT-stöd är tillräckligt bemannad för att möta verksamhetens krav. Du är en senior kraft inom din sektion och kan leda och utbilda genom att själv arbeta operativt med användarstöd en del av din arbetstid.
Sektionen kommer att ha medarbetare på samtliga fyra verksamhetsorter. Du kommer från din bas i Kista men kommer att behöva besöka dina medarbetare på alla orter när arbetet så kräver och du måste ha möjlighet att tillbringa hela arbetsveckor där. Körkort B är ett krav för för tjänsten och myndigheten tillhandahåller bil vid tjänsteresor.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten IT som tillhör avdelningen Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har egen flerårig erfarenhet av arbete i första linjens IT-support.
Har dokumenterad erfarenhet av personalansvar eller av att leda ett operativt team inom IT-stöd.
Har god förståelse för och intresse av ITIL-baserade processer i ärendesystem.
Har erfarenhet att upprätta och införa arbetssätt och rutiner.
Har förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare.
Tar självständigt ansvar för att driva frågor från beslut till genomförande.
Har B-körkort.
Du är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur och stabilitet i en operativ och ibland pressad miljö. Du har lätt för att kommunicera på svenska i tal och skrift med kringliggande funktioner och verksamhet. Du tar ägandeskap för ditt uppdrag och driver arbetet framåt självständigt. Du agerar kravställare till berörda system och processer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med IT-stöd i en stor organisation.
Starkt engagemang för att skapa professionella servicefunktioner.
Erfarenhet av att bygga upp en verksamhet från grunden.
Erfarenhet av arbete i en ledningsgrupp.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV via ansökningsknappen senast den 17:e januari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Gref. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9663966