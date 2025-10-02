Sektionschef IT
2025-10-02
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.
Till en av våra sektioner på It- avdelningen inom Sundbyberg söker vi nu en ledare som kan hjälpa oss i förflyttningen mot framtiden. Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande, och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du är chef för en it-sektion med medarbetare och konsulter på enheten gemensamma tjänster och där leder du högt tekniskt kompetenta medarbetare som jobbar med utveckling och underhåll av mjukvara. Du ingår i enhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.
Dina medarbetare arbetar i agila team inom ramverket SAFe i den delportfölj som i huvudsak stödjer våra interna förmågor inom ledning, styrning och verksamhetsstöd.
Du kommer själv arbeta nära chefer på andra avdelningar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dina medarbetare att leverera värde.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss .
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
Du ska även ha:
- en akademisk utbildning inom it/datavetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant för befattningen
- flerårig aktuell och relevant chefserfarenhet inom It
- relevant erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling och förändringsledning inom It
- relevant erfarenhet av och ansvar för inköpta system, både cloud och on-premises baserade
- relevant erfarenhet av att rekrytera såväl som att avropa konsulter
Det är önskvärt att du har arbetslivserfarenhet av att den utveckling du ansvarar för använder SAFe som ramverk. Erfarenhet och intresse för it-säkerhet är önskvärt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
