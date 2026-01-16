Sektionschef IT - Saab Dynamics
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du vara med och forma framtidens IT lösningar i en högteknologisk försvarsindustri? Hos Saab Dynamics får du en unik möjlighet att leda ett kompetent team och driva IT lösningar i en miljö där innovation och säkerhet går hand i hand. Vi söker dig som vill kombinera strategiskt tänkande med operativt ledarskap och skapa värde för vår verksamhet.
Som sektionschef har du ett operativt ansvar med både personal- och verksamhetsansvar. Du leder en växande sektion med roller för att skapa framtidens IT-lösningar på Saab Dynamics.
Ditt uppdrag omfattar:
*
Personalansvar för IT-arkitekter, IT-analytiker, digitaliseringstekniker och Data Scientist
*
Säkerställa leveransförmåga, kompetensutveckling och trivsel i teamet
*
Leda och prioritera strategiskt arkitektur- och analysarbete
*
Driva initiativ inom digitalisering och automatisering
*
Stödja verksamheten i datadrivna och tekniskt hållbara beslut
*
Budget- och resursplanering, inklusive rekrytering och kompetensförsörjning
*
Säkerställa samverkan mellan IT och verksamhetens olika delar
*
Driva förbättringsarbete kring processer, metoder och verktyg
Som chef och ledare på Saab/Dynamics ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tanke- och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas. Du ansvarar för att säkerställa enhetens kompetensbehov både genom rekrytering och genom kompetensutveckling av befintlig personal. Vidare upprätthåller du en kontinuerlig och konstruktiv dialog med dina medarbetare om deras prestationer och arbetssätt, samt genomför årliga utvecklings- och lönesamtal.Publiceringsdatum2026-01-16Profil
Vi söker dig som har:
*
Flerårig erfarenhet av ledarskap inom IT, gärna som linjechef eller teamledare
*
God förståelse för IT-arkitektur, systemutveckling, dataanalys och digitalisering
*
Akademisk utbildning inom IS/IT eller motsvarande erfarenhet
*
Förmåga att arbeta strategiskt och operativt
*
Stark kommunikativ förmåga på svenska och engelska
*
Körkort krävs
Meriterande:
*
Erfarenhet från försvarsindustrin eller komplexa organisationer
*
Kunskap om IT-governance, PMO-processer och agila metoder
*
Kunskap om Data Governance Framwork
Placering: Linköping, Karlskoga, Karlstad eller Solna.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9688196