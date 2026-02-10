Sektionschef Inom Supplier Quality Vikariat
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Sektionschef Supplier Quality inom BU Gripen - Vikariat för föräldraledighet
Din roll
Vi söker en vikarierande sektionschef för Supplier Quality Management inom BU Gripen, medan vår nuvarande sektionschef är på föräldraledighet. Detta är din chans att leda ett engagerat team med fokus på kvalitet och ständig förbättring.
Som sektionschef kommer du att leda ett team som ansvarar för att koordinera avvikelser och kvalitetsfrågor för att säkerställa att leverantörsbasen tillhandahåller produkter till korrekt kvalitet. Teamet ansvarar för att upprätta och hantera styrplaner för ankomstmottagning och kontroll, hantera leverantörsorsakade avvikelser och se till att dessa blir disponerade och åtgärdade inom överenskomna ledtider. Teamet arbetar proaktivt för att förbättra kvalitet och förhindra avvikelser, detta innebär ett nära samarbeta med Leverantör, Design organisation och övriga kvalitetsfunktioner inom företaget. Allt i syfte att skapa en störningsfri produktion.
Vi söker en pålitlig och inspirerande ledare som drivs av att få människor att växa och nå sin fulla potential. Du leder med tydlighet och fokuserar på samarbete med ett inkluderande förhållningssätt, och skapar en arbetsplats där tillit och nytänkande är givet. Du utmanar och ifrågasätter för att vi ständigt ska bli bättre och utvecklas tillsammans. Dessutom besitter du en stark förmåga att bygga goda relationer både internt och externt.
Ansvarsområden
* Dina ansvarsområden kommer bland annat inkludera personalansvar för teamet. Detta innebär att du kommer att ansvara för coaching, återkoppling, målsättning samt individuell utveckling för varje teammedlem.
* Du kommer också att arbeta aktivt med att utveckla och förbättra processer, metoder och verktyg för att säkerställa att vi alltid ligger i framkant när det gäller kvalitet och effektivitet.
* Ett annat ansvarsområde inom rollen kommer vara rekrytering, kommunikation och informationsdelning.
* Du kommer att ansvara för att rekrytera nya talanger till teamet och säkerställa att all relevant information delas effektivt inom och utanför teamet.
* Dessutom kommer du att ha budget- och resultatansvar för sektionen, vilket innebär att du kommer att övervaka och hantera sektions budget samt säkerställa att vi uppnår våra mål och resultat.Publiceringsdatum2026-02-10Profil
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du har ett genuint intresse för att leda och utveckla människor och verksamhet. Du bör ha erfarenhet av supplier quality assurance och supplier development, samt tidigare erfarenheter av att arbeta i en inköpsfunktion. Det är också viktigt att du har erfarenhet av att arbeta utifrån lagkrav och andra betydande regelverk. Dessutom behärskar du svenska och engelska flytande i tal och skrift, vilket är avgörande för att kunna kommunicera effektivt med både interna och externa parter.
Du kommer rapportera till vår Head of Quality och sitta med i ledningsgruppen tillsammans med sektionschefen för Supplier Performance Management.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
