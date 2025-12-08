Sektionschef
2025-12-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
De senaste åren har Transportstyrelsen särskilt prioriterat utveckling av myndighetens säkerhet och robusthet. Detta arbete fortsätter inom ramen för myndighetens viktigaste prioriteringar - att utveckla ett nytt vägtrafikregister och att fortsätta utveckla myndighetens it-säkerhet. Det tillsammans med utvecklingen av totalförsvaret i ljuset av det säkerhetspolitiska läget, innebär att vi behöver stärka ledningen av vår säkerhetsorganisation på avdelning Fordonsinformation. Därför söker vi nu en sektionschef inom säkerhetsområdet kopplat till Fordonsinformation.
Du kommer att leda och styra en nystartad sektion med ca 10 medarbetare där ansvar ligger för avdelningens styrande och samordnande säkerhetsarbete, t.ex. informationssäkerhet, säkerhetsskydd, kontinuitet och beredskap samt civil försvar. Initialt behöver ha fokus på att fortsätta bygga struktur och utveckla arbetssätt tillsammans med dina medarbetare.
Du kommer även ansvara för särskilda frågor där ett nära samarbete med avdelningsdirektör och Säkerhets- och beredskapskansliet inom Transportstyrelsen är en förutsättning.
Din kompetens inom sektionens områden är ett viktigt verktyg föra att kunna leda och stötta både i det strategiska och operativa arbetet.
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
- delta i avdelningsövergripande arbete med analyser, planering, uppföljning och uppdrag
- delta i internt och externt remissarbete
- delta i internt och externt nätverksarbete
- delta i operativt arbete och utredningar
- arbeta nära Avdelningsdirektör i särskilda frågor samt delta i avdelningens ledningsgrupp vid behov
- vid behov delta i operativt arbete i avdelningens beredskapsorganisation.
Du måste ha
- erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- formell kompetens och arbetslivserfarenhet inom ett eller flera av följande säkerhetsområden, beredskap, säkerhetsskydd inkluderande informationssäkerhet, fysisk säkerhet
- relevant akademisk utbildning inom tidigare nämnda säkerhetsområden eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig
- aktuell kunskap om relevanta författningar inom säkerhetsområdet
- aktuell erfarenhet av att arbeta med uppgifter och handlingar som omfattas av sekretess och som är säkerhetsskyddsklassificerade
- aktuell erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
- mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
- god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av arbete med att utveckla en god säkerhetskultur
- kunskap om relevanta lagar och regelverk inom beredskapsområdet
- erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera kontroller samt uppföljningar
- erfarenhet av offentlig verksamhet
- erfarenhet av transportsektorn
- erfarenhet av att arbeta inom verksamhet som bedriver produktion och verksamhetsnära it-utveckling.
Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Eva Lexon, 010 - 495 61 02 eva.lexon@transportstyrelsen.se
. ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-11277. Vi behöver din ansökan senast den 5 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega! Ersättning
