Sektionschef
Försvarsmakten / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2025-09-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Är du redo att axla en viktig roll inom Försvarsmaktens säkerhetstjänst? Den regionala staben vid Södra militärregionen (MR S) befinner sig på en omfattande tillväxtresa där vi utökar med kompetenta och engagerade medarbetare. Vi söker nu en Sektionschef till J22 med placering i Revingehed. Vi välkomnar både militära och civila sökande till den här befattningen.
Om regionen
Södra Militärregionen (MR S) är en av fyra militärregioner, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning & samordning av insatser och operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner. I en militärregion möts Försvarsmakten och civilsamhället. Därför behöver vi förstå Försvarsmaktens roll, ha en god omvärldsbevakning och en helhetsförståelse kring hur samhället är organiserat och fungerar. Södra militärregionens stab består av funktionerna J0-J9. Stabsmedlemmarna har individuella ansvarsområden men förväntas kunna bidra till samtliga funktioner i ett nära samarbete och med stort eget ansvarstagande. Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen består av J22, J23 och Lokal säkerhetsorganisation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef på J22 har du personalansvar för medarbetarna vid sektionen samt ett övergripande ansvar för den verksamhet som bedrivs. J22 har en bred palett av uppgifter där en av de mer centrala uppgifterna består i att upprätta en lägesuppfattning kring skyddsvärd verksamhet samt hotaktörer i regionen. Vidare utgör du en viktig del i att utveckla funktionen i samverkan med övriga delar inom FM. Myndighetssamverkan utövas i mycket stor omfattning. Övriga arbetsuppgifter är bl.a. att delta i övningar, planera och genomföra utbildningar i underrättelse- och säkerhetstjänst samt genomföra planeringsuppgifter inom staben. Rådgivning till medarbetare och chefer är en naturlig del av det dagliga arbetet.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom underrättelse- och säkerhetstjänst eller annat område som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både svenska och engelska
• God beprövad administrativ förmåga i informationssystem
• Gymnasial utbildning med godkända betyg
• Körkort BDina personliga egenskaper
Du är en person med ett gott omdöme, stor integritet och har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Du har en hög social förmåga och du finner det naturligt att arbeta utåtriktat tillsammans med andra. Att du är pedagogiskt lagd och har god samarbetsförmåga är av stor vikt. Du är en analytisk person som kan identifiera fel, brister och problem i dess olika beståndsdelar. Du är kreativ och ser lösningar på problem. Du har hög arbetskapacitet och arbetar strukturerat. Ditt engagemang och kunskap behövs för att tillsammans med övriga medarbetare vidareutveckla enheten. Vi tror därför att du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och uppskattar omväxlingen i att arbeta både självständigt såväl som i samarbete med kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Officersutbildning (OF eller OR)
• Tidigare tjänstgöring i underrättelse eller säkerhetsbefattning i FM
• Eftergymnasial utbildning inom säkerhets- och underrättelsetjänst
• Utbildning inom informationssystemet ISUS
• Erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsplanering
• Erfarenhet av att utbilda och föreläsa
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet av myndighetsarbete
• Erfarenhet av utredningsarbete
• ChefserfarenhetÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer. Resor med övernattning förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Revingehed.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Kontakta: Karl-Gustav Åkesson
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta: Andreas Åberg
Fackliga företrädare
OF Krister Forsberg
OFR/S Senadin Sela
SACO Maria Iglesias
SEKO Sven-Erik Borg
Samtliga personer ovan nås via växeln på 010-826 80 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl. ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9515526