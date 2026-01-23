Seglingsinstruktör Aktivitetsledare
2026-01-23
Om Passalen
Passalen är en ideell förening som verkar för ett mer inkluderande samhälle som ser potentialen i alla barn. Vi skapar inkludering för barn och unga med funktionsvariation som behöver stöd med att organisera sin fritid, hitta en kompis eller prova på att feriearbeta samt bedriver verksamhet som främjar möten mellan människor.
Passalen är kollektivavtalsanslutna och finns på flera orter i Sverige. Som anställd hos oss utvecklas och lär du på arbetet och bidrar till ett mer inkluderande och socialt hållbart samhälle.
Om Jubileumsparken
Jubileumsparken ligger i Frihamnen i Göteborg. Här kan du bland annat besöka hamnbadet, prova på segling, kanotpaddling eller besöka bastun. Sommaren 2023 öppnade en grönare och större park med fler pooler och 2024 var det återinvigning av den populära bastun.
Jubileumsparken drivs av föreningen Passalen genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap), mellan Passalen och Göteborgs stad. Tillsammans med Göteborgs Stad tar vi oss an utmaningen att göra Jubileumsparken till en öppen och inkluderande mötesplats där alla ska känna sig välkomna.
Om tjänsten som seglingsinstruktör -Aktivitetsledare
VI söker nu en person som kan leda vårt seglingsteam under perioden april till september. Som seglingsinstruktör kommer du hjälpa parkens besökare att segla i våra accessjollar. En accessjolle är byggd för att alla ska kunna segla i den - den är lätt att segla och svår att välta.
På våren och hösten har vi skolsegling måndagar till torsdagar. Då kommer skolklasser och provar på segling. Under sommaren har vi seglingsläger på vardagarna för barn och unga, samt öppen segling på helger där alla får komma och prova på både segling, kanot och SUP.
Du kommer tillsammans med ett seglingsteam hälsa besökare välkomna, visa hur seglingen går till och hjälpa dem och ansvara för säkerheten under tiden de är där.
Exempel på arbetsuppgifter
• Rigga upp och ner båtar
• Instruera barn och vuxna i hur man seglar
• Vara med på seglingsläger för barn med segling och andra aktiviteter
• Köra motorbåt och ansvara för en säker seglingsaktivitet
• Städa och hålla rent i parken
• Sköta utlåning och ge instruktioner för segling, kanot och SUP (stand up paddle board)
I rollen som aktivitetsledare förväntas du vara nyfiken på att möta personer som är olik dig själv och se till att alla besökare/deltagare känner sig sedda och inkluderade. Du behöver vara självgående och initiativtagande då det ofta krävs att du tar egna beslut på plats. För att lyckas i rollen behöver du även ha förmåga att arbeta strukturerat, vara tålmodig och kunna behålla lugnet i stressiga situationer.
Som aktivitetsledare behöver du också kunna planera och leda arbetet, där du har ett övergripande ansvar att arbetsleda dina kollegor och strukturera ditt arbetspass. Du behöver även ha en god kommunikativ förmåga både inom din arbetsgrupp och med besökare, deltagare och vårdnadshavare. Utöver dessa förmågor förväntas du följa dina schemalagda tider och trivas i att samarbeta med annan personal på plats.
I rollen förväntas du vara
nyfiken på att möta personer som är olik dig själv och mån om att alla känner sig sedda och inkluderande i sociala sammanhang
självgående och initiativtagande, då det ofta krävs att du tar egna beslut på plats
strukturerad, tålmodig och ha förmågan att behålla lugnet i stressiga situationer
Du är även viktigt att du kan
Planera och leda arbetet, där du har ett övergripande ansvar att arbetsleda dina kollegor och strukturera ditt arbetspass.
God kommunikativ förmåga såväl inom din arbetsgrupp som med besökare.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att arbeta ute i alla väder, gillar att samarbeta och lära dig nya saker.
Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av segling samt av ledarskap av grupper. Det är också meriterande om du har erfarenhet av bad- och andra vattenaktiviteter och kan stötta upp på i dessa aktiviteter i parken vid behov!
Då segling är en vattenaktivitet behöver du kunna simma minst 200 meter, varav 50 rygg samt grundläggande livräddning. Detta kontrolleras innan anställning.
Det allra viktigaste är att du har en nyfikenhet och en vilja att lära dig. Det är meriterande om du kan jobba hela perioden april-september.
Personen vi söker kommer få en nyckelroll i parken som utöver seglingen kan rycka in där det behövs och hjälpa till att ha koll på alla parkens olika delar under dagarna.
Då Jubileumsparken är en allmötesplats välkomnar vi alla ansökningar. Bland det viktigaste för oss är att vi har en bra mix av anställda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Till den här anställningen kan du inte heller skicka med ett CV, utan försök i stället fylla i ansökningsformuläret så noggrant som möjligt.
Meriterande
• Erfarenhet av segling
• Erfarenhet av att köra motorbåt
• Erfarenhet av arbete med barn och unga
• Hjärt- och lungräddningsutbildning
• Om du kan arbeta hela perioden
Arbetet är i säsongen april till september och omfattningen är runt 75%-100%!
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.
