Second line support inom cloudtjänster
2025-08-22
Flera av våra kunder behöver förstärka sin IT-avdelning inom 2nd line support och Microsoft Azure. Har du erfarenhet inom Windows Server och Cloudtjänster med fokus på Microsoft tjänseutbud? Då är detta något för dig!
Uppdraget är på heltid och kommer att pågå tills vidare.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bestå av installation, driftsättning, support och felsökning av olika IT-tjänster som Microsoft Azure, Windows servrar och nätverkslösningar. Du kommer att arbeta i företagets 2nd line-gruppering och hantera ärenden som är av mer kvalificerad karaktär och som har eskalerats via 1st line. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta supportering och felsökning av kundspecifika applikationer samt standardapplikationer som Microsoft 365 och Exchange. Här kommer du, tillsammans med dina kollegor, att arbeta nära kunderna med allt från små till stora uppdrag.
Utöver detta kommer du även att arbeta med bland annat administration av Active Directory samt övervakning och felsökning av nätverk och skrivare.
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har lång erfarenhet från djupare felsökning, som att kunna läsa loggar och urskilja vad som framgår i dessa. Du har erfarenhet av Windows Server 2012 och uppåt så att du kan både sätta upp en server och drifta befintliga servrar.
Som person är du ansvarstagande, serviceminded och lyhörd. Utöver ett tekniskt kunnande ska du också ha lätt för teamwork då bolagets målsättning är attt genuint omhänderta och serva sina kunder på absolut bästa sätt. Kundarbetet sköts primärt digitalt men kan i vissa fall även ske på plats, därför förväntas du kommunicera flytande på svenska och engelska såväl i tal som i skrift.Kvalifikationer
• Tydlig erfarenhet av Microsoft 365 inklusice Azure Domain Services
• Erfarenhet av planering om genomförande av systemmigrering vare sig det gäller operativsystem, affärssystem eller andra applikationer
• Erfarenhet av klientmanagering (RMM-system)
• God nätverksförståelse
Det är meriterande om du även har erfarenhet, kunskap och utbildning inom:
• Virtualisering - Hyper-V eller VMware
• MDM-lösningar
• Cisco Routing & Switching, Cisco Security och Cisco Wifi
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
