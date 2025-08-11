Scrum master
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du kombinera din tekniska kompetens inom mjukvarutestning med en ledande roll som Scrum Master? Här får du en unik möjlighet att arbeta i en avancerad teknisk miljö, driva teamets agila arbete framåt och samtidigt vara med och testa produkter som används världen över. Perfekt för dig som vill utvecklas både som specialist och ledare i ett dynamiskt team.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta med mjukvarutestning i en avancerad teknisk miljö och samtidigt ta ansvar för teamets Scrum-processer. Din vardag blir en kombination av att planera och genomföra tester, skapa och följa upp testfall, samt facilitera dagliga möten, sprintplanering och retrospektiv. Du kommer att arbeta med flera applikationer och i vissa fall även med hårdvarunära testning, vilket ger dig en varierad och utmanande arbetsdag.
Teamet du blir en del av arbetar med embedded-system och C#/.NET-baserade applikationer som används globalt. Du kommer in i ett växande team där kollegorna är placerade både i Sverige och internationellt, och där nära samarbete, tydlig kommunikation och gemensamma mål står i centrum. Rollen innebär att du tar ägarskap för backloggen, säkerställer att arbetet sker enligt Scrum-principerna och stöttar teamet i att nå uppsatta leveranser.
Om dig
Vi söker dig som kombinerar teknisk skärpa med förmågan att inspirera och leda andra i ett agilt arbetssätt. Du är strukturerad, detaljorienterad och trivs med att ha en central roll i utvecklingsprocessen. Du gillar att arbeta nära både utvecklare och testare, och har lätt för att skapa ett klimat där alla känner sig delaktiga och motiverade.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis datateknik, systemvetenskap eller liknande
Arbetslivserfarenhet av mjukvarutestning i en C#/.NET-baserad miljö
Goda kunskaper i Scrum och agila arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Certifiering som Scrum Master
Erfarenhet av hårdvarunära testningPubliceringsdatum2025-08-11Om företaget
Vår kund är ett globalt bolag med ett starkt fokus på digitalisering och innovation. Här utvecklas lösningar som används världen över, med målet att skapa effektiva, hållbara och användarvänliga system. Du blir en del av en organisation med hög teknisk kompetens och en arbetsmiljö som präglas av samarbete, kunskapsutbyte och utvecklingsmöjligheter.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering - vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du att vara anställd som konsult via Framtiden och arbeta ute hos vår kund. Under uppdraget har du en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din roll och ser till att du trivs på arbetsplatsen.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid (8-17)
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51120_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Gustav Hjelm gustav.hjelm@framtiden.com Jobbnummer
9453529