Screentryckare, textil
Tryckhuset i Stenungsund AB / Grafikerjobb / Stenungsund Visa alla grafikerjobb i Stenungsund
2026-01-26
Visa alla jobb hos Tryckhuset i Stenungsund AB i Stenungsund
Tryckhuset är en av Sveriges ledande företag när det gäller märkning av promotionprodukter och arbetskläder.
Vi söker nu 2 stycken screentryckare till vår anläggning i Stenungsund.
Vi söker Dig som har kunskap från screentryckeri, eller Dig som är ambitiös och vill lära Dig ett nytt hantverk.
Du skall kunna jobba i ett högt tempo och ha lätt för samarbeta med övrig personal.
Noggrann och kvalitetsmedveten är A och O i detta jobb.
Vi erbjuder en positiv arbetsplats med god gemenskap och hög arbetsmoral.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ninne@thsverige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete Stenungsund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryckhuset i Stenungsund AB
(org.nr 556283-4464)
Munkerödsvägen 12
)
444 21 STENUNGSUND Kontakt
Jan Inge Carlsson ninne@thsverige.se 0705861631 Jobbnummer
9703277