School Counsellor
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Är du engagerad i barns utveckling och välmående?
Vi söker en skolkurator på heltid till vårt Elevhälsoteam på Internationella Engelska skolan i Huddinge!
Internationella Engelska Skolan Huddinge är en grundskola med 530 elever i åk 6-9. Skolan ligger mellan Visättra och Solgård i Huddinge, ett växande område som genomgår en spännande utveckling.
Kvalifikationer: Vi ser gärna att du är utbildad kurator eller med liknande utbildning inom bettendevetenskap, sociologi eller liknande. Gärna erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom skola eller inom andra områden, Tidigare erfarenhet som skolkurator eller liknande arbete är en merit, men ej ett krav.
Dina erfarenheter av förebyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på barn och ungdomar på organisations-, grupp- och individnivå är värdefulla och meriterande liksom erfarenhet av ProRenata, vårt digitala journalprogram.
Vi värdesätter din goda förmåga att arbeta både självständigt och i team vilket förutsätter trygghet och flexibilitet. Stor vikt läggs vid erfarenhet och personlig lämplighet. Som skolkurator representerar du den psykosociala kompetensnen i skolans Elevhälsoteam och arbetar med hälsofrämlande, förebyggande och åtgärder på individ-, grupp- och organsiationsnivå.
Du kommer samarbeta med vår skolsköterska, specialpedagog, studiestödsteam samt skolpsykolog och skolläkare vid behov kring elever i åk 6-9. Du har ett nära samarbete med biträdande rektor och tillsammans med dem driver och utvecklar elevhälsoarbetet tillsammans med övriga. Det innefattar bland annat undervisning riktad till elever samt information till personal.
Tjänsten är ett vikariat i ca sexmånader med start 7 januari 2026.
Har du specifika frågor om tjänsten, vänligen kontakta vår biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Matthijs van Staalduine, matthijs.van-staalduine@engelska.se
Telefon 072 167 79 51.
