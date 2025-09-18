SBU söker enhetschef
2025-09-18
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Myndigheten har omkring 100 anställda.
SBU växer och har organiserat om verksamheten. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 september 2025. Avdelningen för vetenskapligt metodstöd har tre enheter med inriktningarna vetenskaplig informationsförsörjning och hälsoekonomi, upplysningstjänst samt metodstöd och vetenskapliga .
Nu söker vi en utvecklingsorienterad enhetschef till den nya enheten för metodstöd och vetenskapliga kunskapsluckor. Som enhetschef kommer du att leda en grupp engagerade och kompetenta medarbetare. Du arbetar även tätt med avdelningschefen och övriga enhetschefer för att dela erfarenheter och föra myndigheten framåt.
Enhetsbeskrivning
Enheten för metodstöd och vetenskapliga kunskapsluckor har det övergripande ansvaret för SBU:s metod- och kvalitetssäkringsarbete. Enheten ansvarar även för myndighetens arbete med utbildning om systematiska översikter samt med vetenskapliga kunskapsluckor för att visa var det behövs ny forskning. enhetschef kommer du leda cirka tio engagerade medarbetare med gedigen sakkunskap och lång erfarenhet av enhetens ansvarsområden.
Arbetsuppgifter
Du kommer att leda och utveckla arbetet för enheten vilket innebär övergripande ansvar för personal, verksamhet, budget och arbetsmiljöarbete. Du ansvarar för kvalitetssäkring av enhetens arbete och för att följa upp mål, projekt och aktiviteter. Tillsammans med dina medarbetare strävar ni mot vår vision "vetenskaplig grund ger bättre hälsa och välfärd". Vidare bidrar du till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samverkan och kreativitet.
Några andra exempel på arbetsuppgifter som rollen innefattar:
• driva utvecklingen av medarbetarskapet och verka för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö inom enheten
• ansvara för omvärldsbevakning inom enhetens område
• ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom avdelningen, avdelningschef samt övriga chefer på myndigheten
• företräda SBU nationellt och internationellt, till exempel gentemot Regeringskansliet, andra myndigheter, professionella nätverk, partnerskapet för kunskapsstyrning, media och allmänhet
Kvalifikationskrav
• Forskarutbildning inom ett för SBU relevant område
• Erfarenhet av vetenskaplig metodutveckling
• Kunskap om och erfarenhet av systematisk forskningssammanställning och
• Dokumenterad erfarenhet av chefsarbete inklusive personal och budgetansvar
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande erfarenhet
• Erfarenhet av kunskapsstyrning
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Högre vetenskaplig kompetens t.ex. docent eller professor inom ett för SBU relevant områdePubliceringsdatum2025-09-18Dina personliga egenskaper
Ditt sätt att leda bygger på tillit, tydlighet och en stark vilja att bidra till en organisation med en viktig roll i samhället. Du är trygg i ditt ledarskap och kan balansera mellan det operativa och strategiska samtidigt som du behåller helhetsperspektivet. Du skapar ett tillåtande klimat där dina medarbetare vågar tänka nytt samtidigt som du själv är lösningsorienterad, förändringsbenägen, resultatinriktad och prestigelös. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kan komplettera och stärka vår chefsgrupp.
Omfattning och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100%). SBU tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av den senaste forskningen och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 h friskvårdstid/vecka. SBU arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan senast den 25 september 2025, ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). https://www.sbu.se/personuppgifterÖvrig information
SBU har inför denna rekrytering redan gjort en bedömning av vilket rekryteringsstöd vi behöver. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt alla kontakter från rekryteringsföretag, försäljare med flera. Ersättning
Månadslön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
