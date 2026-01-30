Säsongsvikariat parkarbetare
2026-01-30
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Kontoret Produktion och Service utgör en enhet inom Serviceförvaltningen.
Verksamheten är intäktsfinansierad genom försäljning till Trollhättans Stads olika förvaltningar och bolag och vi är totalt ca 80 medarbetare. De tjänster som tillhandahålls är markentreprenader, grönyteskötsel, fordons- och verkstadsmekaniskt arbete, transporttjänster och förrådstjänster. Inom verksamheten finns också, internpostutdelning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice.
Nu söker vi flera serviceinriktade parkarbetare för säsongsuppdrag.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som parkarbetare kommer du jobba med varierande uppgifter i utemiljö. Tjänsterna är inriktade på grönyteskötsel med följande huvudfokus:
• Säsongsbundna arbeten t ex plantering och skötsel av sommarblommor
• Underhåll av lekplatser, parkmark och naturparker
• Utvändig skötsel av skolgårdar, förskolor och fritidsgårdar
• Anläggning av gräsmattor, rabatter och övriga grönytor
• Gräsklippning
• Vattning av urnor, och rabatter med sommarblommor och perennerKvalifikationer
Vi söker dig som har grundläggande utbildning inom trädgårdsyrket (motsvarande naturbruksgymnasium) och/eller verifierad erfarenhet där du erhållit motsvarande kunskap. Har du även god växtkännedom är det meriterande. Det är krav på att du har körkort klass B. Förarbevis för lastmaskin är meriterande. Körkort klass C är meriterande. God fysik är en förutsättning för att klara arbetet då tunga lyft och högt tempo ingår.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är driven, strukturerad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Då tjänsten innehåller många möten med både kollegor och kunder krävs ett professionellt uppträdande.
Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonseringstidens slut.
Anställningsinformation
Säsongsanställning. Period april - september 2026 eller efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Trollhättans kommun
Trollhättans Stad
Magnus Spaanheden, Arbetsledare 0520-497567
9713029