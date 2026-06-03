Säsongspersonal Swedish Agro
Swedish Dla Agro AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Ystad Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Ystad
2026-06-03
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Säsongspersonal till en av Sveriges modernaste spannmålsanläggningar
Vill du vara med under årets viktigaste period inom lantbruket? Är du student, tekniskt intresserad eller har erfarenhet från lantbruk eller industri? Nu söker Swedish Agro säsongspersonal till vår nya spannmåls- och torkanläggning i Ruuthsbo.
Anläggningen invigdes 2025 och är en av Sveriges modernaste anläggningar för mottagning, torkning och lagring av spannmål. Med hög kapacitet, modern processteknik och ett starkt fokus på säkerhet erbjuder vi en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad under skördeperioden.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Mottagning och provtagning av spannmål
Övervakning och drift av spannmåls- och torkanläggningen
Lastning och lossning av spannmål
Rengöring och enklare underhåll
Hantering av hjullastare och annan produktionsutrustning
Bidra till ett säkert och effektivt flöde genom anläggningen
Anställningen är tidsbegränsad med planerad start i början av juli och sträcker sig över skördeperioden. Arbetet bedrivs i skift och omfattar dag-, kvälls- och helgarbete.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Behärskar svenska i tal och skrift
Är ansvarstagande, noggrann och arbetsvillig
Trivs med praktiskt arbete i ett högt tempo
Har gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande
Erfarenhet från lantbruk, produktion eller industri
Förarbevis för hjullastare
Traversutbildning
Erfarenhet av maskinkörning eller annan teknisk utrustning
Vi erbjuder
Arbete i en helt ny anläggning invigd 2025
Möjlighet att arbeta med modern teknik och stora spannmålsflöden
Praktisk erfarenhet från en viktig del av svensk livsmedelsproduktion
Ett engagerat team där samarbete och säkerhet står i fokus
Ett perfekt sommarjobb för studenter och andra som vill få värdefull erfarenhet
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans – över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi anstränger oss för att skapa de bästa ramarna för välmående, utveckling och inflytande. Med starkt tilltro till varandra skapar vi förutsättningar för flexibelt arbete, förmåner, utveckling och förtroendearbetstid.
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan och CV idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och vi avbryter sökandet när rätt kandidat har hittats.
Ytterligare information om tjänsterna ges av Christian Bundy Produktionschef, tfn 073-0321054
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade – oavsett bakgrund – att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig!
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Swedish Agro
På Swedish Agro, skapar vi värde för våra lantbukare genom att samarbete med de ledande varumärkena i branschen och erbjuda produkter av högsta kvalité från CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE och AVR.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket. För lantbrukaren. Och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-gruppen, där vi är mer än 5 000 kollegor fördelade på 100+ företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är medarbetarna kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk. De säkerställer att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning – och att vi varje dag hjälper bonden att odla mat i världsklass. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agor- koncernen? Se vår koncernfilm här!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish DLA Agro AB
(org.nr 556858-3081)
Östra Balkåkravägen 67 (visa karta
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271 91 RUUTHSBO Arbetsplats
Swedish Agro Jobbnummer
9946576