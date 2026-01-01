Säsongsarbete på plantskola
Jobba i naturen med havet som granne
Drömmer du om att arbeta med växter och njuta av den friska havsluften varje dag? På vår plantskola mitt i det skånska landskapet får du chansen att kombinera fysiskt arbete med en fantastisk utsikt över havet. Här kan du spendera dagarna under bar himmel, oavsett om solen skiner eller vinden blåser, och låta både kroppen och själen må bra.
Om jobbet
Vi söker engagerade medarbetare till orderplock och odling under vår högsäsong.
I orderplock arbetar du med att plocka och packa växter enligt kundernas beställningar.
I odlingen arbetar du med uppgifter som krukning, plantering och skötsel av växter.
Oavsett vilken roll du tar dig an, arbetar du i ett mindre team och alltid nära naturen. Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter som bidrar till variation och lärande.
Tjänsterna är säsongsanställningar på heltid under ca 3-4 månader med start runt vecka 12 (väderberoende) och fram till midsommar. Säsongerna är långa, och om både du och vi är nöjda med samarbetet finns goda möjligheter till förlängning av anställningen.Publiceringsdatum2026-01-01Profil
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Trivs med ett högt tempo och fysiskt arbete, hos oss är arbetsdagarna fulla av rörelse.
Är praktiskt lagd och uppskattar att arbeta med händerna.
Har ett intresse för växter, det är ett plus men inget krav.
Jobbet kan innebära många lyft och att du rör dig mycket under dagen, så det är bra om du är i god fysisk form.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 7:00-16:00
Fredag: 7:00-14:45
Din arbetsplats? Utomhus, i vackra Skåne, med natur och hav som ditt dagliga sällskap.
Krav: B-körkort och tillgång till bil (på grund av att kollektivtrafiken till plantskolan är begränsad).
Meriterande: Truckkort.
Vill du veta mer?
För frågor om jobbet är du välkommen att kontakta:
Annie Kristensson (chef för orderplock): 073-820 55 77
Gustaf Nygren (chef för odling): 076-880 21 10
Vi tar emot ansökningar via vår karriärsida: https://splendorplant.careers.haileyhr.app/
Ansök med CV och personligt brev där du gärna nämner om du är mest intresserad av orderplock eller odling. Bifoga relevanta utbildnings- och arbetsbetyg.
Intervjuer kommer att hållas under v.6.
Ta chansen att arbeta med naturen, för naturen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: emma.nordh@splendorplant.se
Detta är ett heltidsjobb.
Norra Kustvägen 469
För detta jobb krävs körkort.
