Säsongsarbete hos HTE Göteborg
2026-01-20
Nu söker vi dig som är student och vill jobba utomhus i sommar med att skapa magi i gröna miljöer! Vi letar efter dig som är händig, gillar att ta i och har ett öga för detaljer. Här blir du en viktig del av ett glatt gäng som brinner för att leverera toppresultat till sina kunder. Läs mer om tjänsten och ansök nedan!
OM TJÄNSTEN
Som säsongsarbetare på HTE Produktions drift- och underhållsavdelning ansvarar du för att kundernas utemiljöer, både gröna och hårdgjorda ytor, alltid är i toppskick. Rollen innebär praktiskt utomhusarbete i alla väderförhållanden, med uppgifter som varierar och kräver att du trivs i en aktiv miljö.
Du erbjuds en dynamisk roll där du arbetar i team om två, med varierande arbetsuppgifter över hela Göteborgsområdet. Du får frihet under ansvar och möjlighet att ständigt utvecklas i en roll där din insats syns och uppskattas.
Dina arbetsuppgifter
• Klippa gräs och trimma runt hinder och buskar.
• Rensa ogräs och rabatter.
• Bevattning av grönområden.
• Städning av utemiljöer, inklusive plocka skräp och tömma papperskorgar.
• Lövblåsning och krattning.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på en eftergymnasial utbildning.
• Har (manuellt) B-körkort.
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Har god fysik och trivs med utomhusarbete i alla väder.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete inom grönyteskötsel eller fastighetsskötsel.
• Tidigare maskinvana.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
