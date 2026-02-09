Säsongsarbete - Gräsklippartjänst
Lidköpings Kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Lidköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Lidköping
2026-02-09
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker säsongsanställd personal till vår parkverksamhet och för uppdraget gräsklippning under säsongen 2026.
Säsongsarbetet pågår i huvudsak under perioden april - september men tjänsterna kan komma att variera i start och slutdatum.
Du blir ett av kommunens "ansikten utåt" och utför ditt dagliga arbete ute bland kommuninvånare och besökare.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Denna säsongstjänst består i huvudsak av gräsklippning med stor åkgräsklippare och trimmer men under perioder av torka kan det bli aktuellt att utföra andra uppgifter som förekommer inom parkarbete.
Gräsklippning sker på kommunens gräsytor, både inne i Lidköping likväl som i kommunens ytterområden.
Vem är du?
du är en person som gillar att ta ansvar och vill se resultat i arbetet, du är plikttrogen och har lätt för att samarbeta. Du har en gymnasial utbildning, du är uppmärksam på din omgivning och har eget driv.
I denna tjänst ser vi det som meriterande om du har har erfarenhet av gräsklippning eller vana med grönyte-eller anläggningsmaskiner.
Sedan 2024 klipper vi gräs med digital registrering med hjälp av digitala kartor, det är meriterande om du jobbat med digitala system tidigare.
KRAV Tjänsten kräver B- körkort.
BE-körkort är mycket meriterande då man ibland behöver kunna dra med sig gräsklipparen på bilsläp till våra ytterområden. Utbildning i arbete på väg är också meriterande.
I all vår verksamhet är det viktigt med en hög serviceanda. Vi har därför förväntningar på dig att du har en god servicekänsla och kan vara smidig i mötet med andra människor, god fysik då jobbet är stundtals tungt. Du kan kommunicera på svenska både i tal och skrift. Viss datorvana bör du ha för att kunna utföra dina arbetsuppgifter
Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Du kommer att behöva lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister eftersom vi jobbar med skötsel av kommunala fastigheter som t.ex. skolor och äldreboenden
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/45". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor service, gata och park , park Kontakt
Anneli Isberg. Enhetschef Park 0510-770502 Jobbnummer
9730932