Säsongsarbetare Grefab

Säsongspersonal till fritidshamnarna i Göteborg
Grefab söker efter säsongsanställd personal till våra fritidshamnar.
Om du vill vara med vid båthanteringen av fritidsbåtar ska du läsa denna annons! Hamnpersonalen har till huvudsaklig arbetsuppgift att ta upp och sjösätta fritidsbåtar, palla upp båtar och hantera båtbockarna. Detta sker med hjälp av flakbil, båtkran och dragmaskin med tillhörande hydraulvagn. Dragmaskinen kan vara en hjullastare alt teleskoplastare. Dina arbetsuppgifter
Större delen av jobbet sker utomhus och du behöver ha en god fysik då jobbet är rörligt och tunga lyft förekommer, t ex i samband med bockhantering. Arbetsuppgifterna varierar, du arbetar också med tillsyn och underhåll av bryggorna, även lättare reparationer och underhåll av maskiner och anläggningar kan förekomma.Kvalifikationer
Du har utbildning på minst gymnasienivå. Tjänsten kräver att du är praktiskt lagd och kan arbeta på ett självständigt sätt såväl som tillsammans med andra. Körkort för personbil är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av truck, båthantering eller i övrigt är vad vid båtar. Du förstår, talar, läser och skriver svenska utan svårigheter.AnställningsvillkorOm företaget
Grefab äger och driver fritidsbåtshamnar, från Björlanda Kile i norr till Killingsholmen i söder.
Vi arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv.
Grefab ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille kommun och Ale kommun. Ersättning
