Säsongsanställningar bad och camping
2026-02-09
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Nossebro Bad och Camping strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller utveckling av bad- och campingverksamhet.
Vi vill erbjuda våra kunder en badanläggning med hög kvalitet och trygghet. Vi ser vår personal som vår viktigaste resurs och tror på ett öppet arbetsklimat där kreativa idéer välkomnas och hög ansvarskänsla främjas.
Nossebro Bad består av, simhall, utomhusbad och anslutande camping. Vi söker nu flera badvärdar för säsongsanställningar.
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Teamet består av en badmästare, två badvärdar samt en fastighetsskötare under lågsäsong. Första april öppnar vi vår campingsäsong och i början av juni öppnar vi vår utomhuspool, då vi också går in i högsäsong.Dina arbetsuppgifter
Som badvärd ansvarar du för att våra besökare får en trygg och trivsam vistelse. I arbetsuppgifterna ingår badbevakning, arbete i reception samt kiosk/café, hantering av bokningar, lokalvård och enklare skötsel av grönytor. Du ser till att anläggningen hålls ren och välordnad och ger god service till våra gäster.Kvalifikationer
För tjänsten krävs goda simkunskaper samt förmåga att dyka till 4 meters djup. Tidigare erfarenhet av arbete inom badverksamhet är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, god fysisk förmåga samt är kapabel att utföra hjärt- och lungräddning, livräddning och första hjälpen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och flexibel.Anställningsvillkor
Vi rekryterar för feriearbete till högsäsong. Vi förstärker vårt team med två personer i samband med att campingen öppnar i april, och ytterligare två personer när utomhusbassängen öppnar i juni. Tjänsterna är en blandning av deltids-, heltids- och timanställningar.
Omväxlande schema med kvällar och helger. Vid anställning ska aktuellt utdrag från belastningsregistret visas.
Vi rekryterar löpande till dessa tjänster så välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
