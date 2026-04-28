Säsongsanställning Svamp & Bär
2026-04-28
Säsongsanställning - Inköp & Produktion (Svamp- och bärsäsong 1 juli-31 oktober 2026)
Vill du ha ett varierat arbete i en intensiv och unik säsongsverksamhet?
Wermlands Skogsförråd AB i Kil är ett familjeägt bolag med verksamhet inom vildsvamp och bär, butik samt entreprenadtjänster. Under hösten är svamp- och bärverksamheten en central del av bolaget där vi köper in råvara från ett stort antal privatpersoner och levererar vidare till kunder i Sverige och internationellt.
Nu söker vi två säsongsanställda medarbetare som vill arbeta både med inköp och produktion under perioden 1 juli - 31 oktober.
Om rollen
Det här är en kombinerad roll där du arbetar både med inköp och med hantering i kyl och produktion. Arbetet är varierat och schemaläggs utifrån behov - vissa dagar arbetar du med inköp och andra med produktion och paketering.
Arbetsuppgifter inom inköp:
Ta emot och bedöma inkommande svamp enligt riktlinjer
Registrera inköp i affärssystem
Hantera betalningar enligt rutiner
Ha daglig kontakt med plockare och ge tydlig återkoppling
Arbetsuppgifter inom produktion:
Sortering och packning av svamp
Hantering av kylkedja och varuflöde
Intern logistik och materialhantering
Rengöring och hygienarbete
Du arbetar i ett högt tempo tillsammans med kollegor i hela svampverksamheten.
Arbetstid:
Schema med variation mellan dag, kväll och helg
Varannan helg ingår
Arbetsdagar kan vara flexibla och avslutas när dagens flöde är färdighanterat
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med ett fysiskt och socialt arbete i högt tempo.

Dina personliga egenskaper
God fysisk arbetsförmåga (mycket lyft och rörelse)
Social och trygg i mötet med människor
Bra servicekänsla, särskilt i kontakt med leverantörer/plockare
Ansvarstagande och pålitlig
Klarar att arbeta strukturerat även under tidspress
Trivs både med praktiskt arbete och leverantörskontaktKvalifikationer
Grundläggande datorvana
Svenska i tal (engelska är meriterande)
Truckkort är meriterande men inget krav
Ingen tidigare svampkunskap krävs - du får upplärning inför och under säsongen.
Vi erbjuder
Säsongsanställning 1 juli - 31 oktober
100 % sysselsättningsgrad
Timlön enligt överenskommelse
OB-ersättning och semesterersättning
Ett varierat arbete där du får både leverantörskontakt och praktiskt arbete
En arbetsplats med högt tempo och stark lagkänsla
Skicka din ansökan till evelina@wsfab.se
och berätta i ditt personliga brev vad som gör dig till rätt person för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid din motivation och hur du beskriver din passform för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: evelina@wsfab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wermlands Skogsförråd AB
(org.nr 556512-6017)
Industrigatan 1 (visa karta
)
665 23 KIL Arbetsplats
Wermlands Skogsförråd AB Kontakt
VD, ägare
Evelina Hultman evelina@wsfab.se Jobbnummer
9880833