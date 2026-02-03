Säsongsanställning grönyteskötsel 2026
Trädgårdsanläggarjobb / Västerås
2026-02-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Pedersens Fönsterputs AB
Vi söker kompetent och engagerad säsongspersonal till vår verksamhet inom grönyteskötsel. Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar skötsel av grönytor med moderna maskiner samt trimning, ogräsrensning, körning och hantering av olika arbetsmaskiner och övrigt förekommande arbetsuppgifter inom yttre miljöskötsel. Vår största uppdragsgivare är Västerås stad där vi tar hand om parker och grönyteområden i de centrala delarna av Västerås, vi klipper cirka 10.000 hektar gräs per år.
Erfarenhet av arbete med liknande maskiner krävs:
Vingklippare som Toro Groundsmaster 4000d smartpower.
Husqvarna P524 efi med frontaggregat
Kompakt traktor i 60hk-klassen med bogserade klippaggregat.
Radiostyrd gräsklippare Spider 2 SGS för slänter och svåråtkomliga gräsytor
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av grönyteskötsel med maskiner likt våra.
Är ansvarstagande, strukturerad och arbetsvillig.
Har god samarbetsförmåga och trivs med arbete i lag.
Har hög yrkesstolthet och noggrannhet i ditt arbete.
Innehar B-körkort.
Har god kommunikativ förmåga och grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska.Dina personliga egenskaper
Du är plikttrogen, lösningsorienterad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du arbetar självständigt inom givna ramar och har förståelse för kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Tjänsten
Arbetstiden är i huvudsak kl. 06:00-15:00, men du behöver vara flexibel då tiderna kan variera.
Period: mitten av maj - slutet av september.
Omfattning: heltid
Timlön enligt gällande kollektivavtal.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev till jobb@pedersens.se
Ansökningar som inte är kompletta eller uppfyller angivna krav kommer inte att hanteras.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Via mail bestående av CV och personligt brev. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grönyteskötsel". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pedersens Fönsterputs AB
