Sandwich artist
Åkersberga Substore AB / Restaurangbiträdesjobb / Österåker Visa alla restaurangbiträdesjobb i Österåker
2025-09-21
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åkersberga Substore AB i Österåker
JOBBA MED OSS PÅ SUBWAY ÅKERSBERGA!
Vi söker glada och serviceinriktade Sandwich Artists som vill bli en del av vårt team!
Hos oss jobbar du med att:
Möta gäster med ett leende
Bygga fräscha subs, wraps & sallader
Hålla restaurangen ren och fräsch
Vi erbjuder:
Roligt och varierande arbete i ett härligt team
Utbildning i SUBWAY:s koncept - erfarenhet är inget krav
Möjlighet att utvecklas och växa inom kedjan
Plats: SUBWAY Åkersberga
Deltid 20-30 h/vecka
våra öppettider är mån-fre10-19 lör 10-17 sön 11-17.
Helgarbete är vanligt
Start: Omgående
Är det dig vi söker? Skicka din ansökan (CV + kort presentation med bild på dig själv) till: ulf.johansson9@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: ulf.johansson9@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åkersberga Substore AB
(org.nr 559294-6346)
Lennart Neckmans Väg 3 (visa karta
)
184 30 ÅKERSBERGA Jobbnummer
9518877