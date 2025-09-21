Sandwich artist

Åkersberga Substore AB / Restaurangbiträdesjobb / Österåker
2025-09-21


JOBBA MED OSS PÅ SUBWAY ÅKERSBERGA!
Vi söker glada och serviceinriktade Sandwich Artists som vill bli en del av vårt team!
Hos oss jobbar du med att:
Möta gäster med ett leende
Bygga fräscha subs, wraps & sallader
Hålla restaurangen ren och fräsch
Vi erbjuder:
Roligt och varierande arbete i ett härligt team

Utbildning i SUBWAY:s koncept - erfarenhet är inget krav

Möjlighet att utvecklas och växa inom kedjan

Plats: SUBWAY Åkersberga
Deltid 20-30 h/vecka
våra öppettider är mån-fre10-19 lör 10-17 sön 11-17.
Helgarbete är vanligt

Start: Omgående
Är det dig vi söker? Skicka din ansökan (CV + kort presentation med bild på dig själv) till: ulf.johansson9@gmail.com

Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: ulf.johansson9@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Åkersberga Substore AB (org.nr 559294-6346)
Lennart Neckmans Väg 3 (visa karta)
184 30  ÅKERSBERGA

