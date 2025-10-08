Samordningsförbundet Östra Södertörn söker förbundschef
2025-10-08
Samordningsförbundet Östra Södertörn söker förbundschef
Samordningsförbundet Östra Södertörn har till uppgift att finansiera insatser som bidrar till att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Vi söker nu en förbundschef som vill leda, utveckla och samordna vårt arbete för att stärka medborgares möjligheter till egen försörjning och delaktighet i samhället.
Om förbundet
Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett samarbete mellan kommunerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.
Samordningsförbundets uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse bestående av förtroendevalda och tjänstepersoner från samarbetsparterna.
Som förbundschef har du det övergripande ansvaret för förbundet med verksamhets-, budget- och personalansvar. Du ansvarar för att bereda ärenden, verkställa styrelsens beslut, och rapportera till styrelsen om verksamhet, ekonomi och resultat. Du ansvarar för uppföljning av de olika insatsernas budget och kvalitet. Förbundschefen företräder också förbundet på tjänstepersonnivå internt och externt och ska initiera, stödja och samordna samarbeten mellan förbundets medlemmar.
Du leder ett förbundskansli med ett 15-tal medarbetare. Till ditt stöd finns också en beredningsgrupp bestående av tjänstepersoner från samarbetsparterna.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare och av att arbeta i och samverka med politiskt styrda organisationer. Du har god kunskap om verksamhets- och ekonomistyrning. Du är van vid att driva projekt och vid utrednings- och analysarbete. Du uttrycker Dig väl i tal och skrift.
Som person är du resultat- och utvecklingsorienterad med god strategisk förmåga, ett helhetsperspektiv på verksamheten och ett strukturerat arbetssätt. Du är kommunikativ, stödjande, initiativtagande och samarbetsinriktad. Du är engagerad och har förmåga att bygga och utveckla goda relationer.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2025. Urval sker löpande.
I denna rekrytering samarbetar vi med ProAstri. Vill du ha mer information om tjänsten eller en första konfidentiell dialog är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ingela Papinski på ProAstri, telefon: 070 - 576 18 76 eller ingela@proastri.se
, dit du även kan skicka en intresseanmälan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i centrala Haninge, Rudsjöterrassen 1.
För frågor om tjänsten, kontakta Anna Lexelius, nuvarande förbundschef på Samordningsförbundet Östra Södertörn, på telefon: 08-606 70 00.
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Individuell lönesättning
