Samordnare Trygghetenshus Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Beroendecentrum / Behandlingsassistentjobb / Söderhamn Visa alla behandlingsassistentjobb i Söderhamn
2026-02-13
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Beroendecentrum i Söderhamn
Ditt uppdrag
Som medarbetare hos oss blir du en del i kommunens satsning att förebygga våld i nära relation.
Trygghetens hus är en ny enhet som kommer att vara organiserad tillsammans med SBC. Uppdraget innebär att verka för att stödja och guida individers livsstilsförändring med fokus på att förebygga våld i nära relation.
Arbetsuppgifterna innebär motiverande, stödjande och lotsande samtal, till både våldsutsatta och våldsutövare, samt genomföra initiala riskbedömningar. Du skall fungera som lots mellan olika verksamheter (polis, socialtjänst, vård, kvinnojour, m.fl.) för att erbjuda ett samordnat stöd kring personen.
Arbetet kommer att erbjudas genom ett flexibelt och mer lättillgängligt arbetssätt i samverkan med interna och externa samverkanspartners i huvudsak sker samverkan med Polismyndigheten.,
Det stöd som kommer att erbjudas via Trygghetens hus Söderhamn har fokus på att minska våldsutsattheten, öka stöd, skydd och hjälp.
Beskrivning av arbetsplatsen
Söderhamns kommun arbetar nu vidare genom att öppna upp en ny enhet Trygghetenshus i arbetet med att förebygga våld i nära relation. Det är för att bättre motsvara det behov som finns i kommunen och nya Socialtjänstlagens intentioner samtidigt som vi följer de förändrade förutsättningar som gäller stöd till våldsutsatta och våldsverkare på lokal och nationell nivå. Vill du göra skillnad och gillar du utmaningar och är flexibel i ditt arbete så är detta tjänsten för dig.
Söderhamns kommun erbjuder dig en arbetsplats med ett gott arbetsklimat och positiva kollegor. Det är viktigt för oss att du mår bra, därför arbetar vi med friskfaktorer och erbjuder friskvårdsbidrag samt fri tillgång till kommunens gym. För att stödja dig i ditt arbete ser vi kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar som en självklarhet.
Vi arbetar aktivt med att utveckla stöd till kommunens medborgare inom området, det gör vi genom att vi nu anställer en samordnare inom området Våld i nära relation. Vår styrka är den samverkan vi kan bygga med både det professionella och det privata nätverket.
Din kompetens
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha någon av följande utbildningar: socionom, beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Utbildning i FREDA, MI (Motiverande samtal) samt genomförd webbutbildning om våld i nära relationer är meriterande för tjänsten.
Som person är du trygg och stabil, har god självinsikt och en väl utvecklad förmåga att skapa professionella och förtroendefulla relationer. Du är positiv, lösningsorienterad och flexibel samt trivs med att arbeta i en föränderlig verksamhet.
Du har god samarbetsförmåga och kan genom öppenhet och dialog bidra till goda relationer, både inom den egna enheten och i samverkan med externa samarbetspartners. Vidare har du god analytisk förmåga, ser helheter och kan hantera samt lösa komplexa frågeställningar och problem samt uppvisar hög personlig mognad.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete inom den sociala sektorn samt kunskap och utbildning inom anknytningsteori.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med olika myndigheter är det ett krav att du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Beroendecentrum Kontakt
Jaana Bergström, Enhetschef 0270-75403 Jobbnummer
9741585