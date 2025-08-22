Samordnare till ny enhet
2025-08-22
OM ARBETSPLATSEN
Vid årsskiftet bildades en ny förvaltning vid namn individ- och arbetsmarknadsförvaltningen som består av vuxenutbildning, arbetsmarknadsavdelningen, försörjningsstöd samt myndighets- och öppenvårdsarbete för barn, unga och vuxna. En målsättning är att arbeta mer tvärprofessionellt kring de medborgare vi möter - allt för att lyckas i vårt gemensamma uppdrag att skapa nytta och ge stöd. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Sektionen Vuxenutbildningen kommer nu att delas upp i två enheter: Enheten för komvux, och Resursenheten för studier och arbete (RESA). RESA är vår nya enhet som huvudsakligen kommer ha som uppdrag att förbereda individerna för arbetslivet eller studier genom arbetsplatsförlagt lärande, yrkesinriktade utbildningar och samverkan med näringslivet. Målet är att fler individer ska börja studera eller få arbete efter avslutade insatser.
Vi söker nu en samordnare till vår nya enhet som vill vara med på vår resa. Vi tror att allt går, bara vi gör det tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som samordnare får du en central roll i uppbyggnaden och utvecklingen av vår nya enhet. Du ansvarar för att skapa och utveckla samarbetsformer och samverkansrutiner mellan Vuxenutbildningen och andra aktörer, som exempelvis regionen, arbetsförmedlingen och andra samhällsinstanser. Du samordnar även samarbetet mellan olika professioner inom vuxenutbildningen, exempelvis SFI-lärare, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare.
I din roll kommer du att identifiera och ta vara på goda exempel och arbetssätt samt anpassa dem till vår verksamhet. Du kommer att bygga vidare på tidigare identifierade behov och förbättringsområden. Målet är att etablera långsiktiga samverkansformer och rutiner som säkerställer att det nya arbetssättet består även efter projektets slut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att jobba med andra myndigheter. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i projektform. Även tidigare erfarenhet av Komvux är meriterande. B-körkort är ett krav.
För att passa i denna roll tror vi dessutom du är/har:
Relationsskapande: Du är kommunikativ och samarbetar väl med andra. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att både skapa nya relationer samt upprätthålla befintliga.
Flexibel: Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och identifierar inte bara problem som uppstår, utan är själv en del av lösningen genom att bidra med idéer, alternativ och flexibilitet.
Strategisk: Du handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer utifrån att du ser det större perspektivet och hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du uttrycker en positiv attityd och ser möjligheter, samt har en vilja att utveckla verksamheten.
Självgående: Du har mod att agera efter din egen övertygelse och tar ansvar för dina uppgifter, och driver processer vidare. Du arbetar systematiskt med hög kvalitet, kan arbeta självständigt och effektivt.
Nytänkande: Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
ANSÖKAN
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sektionschef
Rebecka Karlström rebecka.karlstrom@tranas.se 0140-68484 Jobbnummer
