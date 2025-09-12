Samordnare Oxbackshemmet
Södertälje kommun / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-09-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Oxbackshemmets vård och omsorgsboende erbjuder permanent boende för äldre. I rollen som samordnare är du en del av en ledningsgrupp tillsammans med Silviasyster och 2 resultatenhetschefer. Gruppens främsta uppgift är att stödja omsorgsarbetet på Oxbackshemmets vård och omsorgsboende med fokus på kvalité för våra boende. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Samordnarens uppdrag är att verka som resultatenhetschefs "högra hand" och på uppdrag av dessa hantera det dagliga operativa arbetet på enheten och de administrativa uppgifterna. Samordnaren har en central roll och ska kunna leda utan att vara chef. I samråd med resultatenhetschef ska samordnaren bland annat ansvara för processen runt in-och utflytt, effektiv schemaplanering, hålla i den dagliga bemanningen, fakturor, beställningar etc. Samordnaren ska vara chefen behjälplig med statistik, egenkontroller samt hantera post m.m.
Vem är du?
Du är en proaktiv person som trivs på positionen som "spindeln i nätet". Du har förståelse för agila arbetssätt och är bekväm med att ibland arbeta under tidspress mot en deadline.
Då rollen är såpass central i teamet är det väldigt viktigt för oss att hitta helt rätt person för uppdraget. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna Dina personliga egenskaper
• Du tycker om att arbeta med processer, är lösningsorienterad, strukturerad och tydlig.
• Vi söker dig som lätt kommer in i arbetet och som även kan tillgodogöra dig fördelarna med att vara en del av ett team.
• Du har alltid ett professionellt bemötande och är bekväm att kommunicera via olika kanaler.
• Du söker aktivt information och hittar rätt kontakter för lösa uppgiften.
• Du har ett intresse och förståelse för ekonomi och budget med ett ekonomiskt tänk
• Ansvarstagande med förmåga att fatta beslut inom dina befogenheter
• Förmåga att engagera och motivera samt mod att stå upp för och följa fattade beslut, ibland även obekväma sådana. Kvalifikationer
• Förmåga att arbeta självständigt.
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i och/eller erfarenhet av verksamhetsanpassad schemaläggning
• Tidigare erfarenhet av verksamhetsnära vård och omsorgsarbete
• Kunskap om relevant lagstiftning inom området
• Minst gymnasial examen inom av oss bedömt relevant område
• God datorvana och kunskap inom Officepaketet samt erfarenhet från verksamhetssystem för schemaläggning, ekonomi och lönesystem
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av samordning inom äldreomsorg
• Erfarenhet av att leda utan att vara chef
• Erfarenhet av anhörigkontakt
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Oxbackshemmet ligger väldigt centralt beläget och du tar dig lätt hit med kollektiva färdmedel. Här bor ca 50 boende och vi har verksamhet dygnets alla timmar och årets alla dagar.
Hos oss arbetar ett 60-tal fastanställda medarbetare. Till dessa kommer även sjuksköterskor, rehabpersonal och timvikarier. Som samordnare hos oss delar du kontor med en av våra silviasystrar.
Tjänsten är på heltid, företrädesvis måndag-fredag, och vi ser gärna att du är på plats redan vid kl 07:00. Viss helgtjänstgöring kan förekomma, mer information runt detta ger vi vid ett eventuellt personligt möte.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Marie Staf-Lind Marie.Staf-Lind@sodertalje.se 08-523 019 77 Jobbnummer
9505108