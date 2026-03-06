Samordnare med ansvar för nämnd och ledningssystem
2026-03-06
Om rollen
Drivs du av att skapa arbetssätt och strukturer som gör det lätt att göra rätt? Vill du arbeta i en central roll i en av Region Hallands förvaltningar? Då kan tjänsten som samordnare inom Psykiatrin Halland vara något för dig!
Att vara samordnare hos oss innebär att du är spindeln i nätet i flera av förvaltningens stöd- och ledningsprocesser, liksom den politiska processen.
Du arbetar inom områden som nämndsadministration, ledningssystem, administration inom kvalitet- och patientsäkerhet samt allmän kvalificerad administration. Du har ett tätt samarbete med förvaltningsledningen liksom med övriga funktioner inom lednings- och verksamhetsstöd, och är ett stöd och bollplank till förvaltningens chefer.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
- Hålla samman nämndsprocessen och vara nämndsekreterare
- Samordna arbetet med ledningssystem
- Administration inom kvalitet- och patientsäkerhet
- Sammanställa underlag av olika slag
- Sammanställa underlag av olika slag
- Vara ett stöd i allmänna administrativa uppgifter
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 950 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner. Psykiatrin leds av en förvaltningschef, verksamhetschefer, avdelningschefer och medicinskt ledningsansvariga (MLA).
Tjänsten är placerad på Kansli- och utvecklingsavdelning som ingår i förvaltningens Lednings- och verksamhetsstöd. Inom avdelningen arbetar vi också med verksamhetsutveckling, förvaltningsadministration, planering- och uppföljning, fastighetsfrågor och säkerhet.Kvalifikationer
Du har en för uppgifterna relevant utbildning, gärna inom samhällsvetenskapligt område som tex statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation med liknande arbetsuppgifter är meriterande. Har du erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård ser vi även det som meriterande.
Du har erfarenhet av att planera, driva och lägga en struktur som möjliggör genomförande av uppdrag inom dina ansvarsområden. Du har erfarenhet av att sätta dig in i, för dig nya ämnen, och att omsätta nya kunskaper i konkreta arbetsuppgifter. Du behärskar till fullo det svenska språket i tal och skrift. Du har mycket goda kunskaper i Microsoft Office 365 och en mycket god förmåga att lära dig olika typer av digitala arbetsverktyg som är relevanta för området.
Som person är du självgående och tar egna initiativ, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och är bra på att skapa relationer. Du har en hög servicekänsla. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
