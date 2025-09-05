Samordnare Kulturskolan i Umeå kommun
Umeå kommun, Kulturskola / Kulturjobb / Umeå Visa alla kulturjobb i Umeå
2025-09-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Kulturskola i Umeå
Umeå är känt för sitt kreativa klimat med ett rikt, inspirerande, kulturliv av nationell betydelse.
Kulturskolan i Umeå är en viktig verksamhet med uppdraget att erbjuda kommunens barn och unga en kvalificerad, bred palett av olika estetiska uttryck, i skolan och på fritiden. Vi är en arbetsplats med ca 70 medarbetare, där de allra flesta är pedagoger och lärare.
Kulturskolan erbjuder frivilliga kulturaktiviteter samt ansvarar för Kulturlöftet i Umeå kommun. Inom ramen för Kulturlöftet har alla elever rätt till minst en kulturaktivitet per år. Även förskolans elever erbjuds kulturaktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill finnas med i vårt team av samordnare och kommunikatör, med inriktning på framförallt Kulturlöftet. Det innebär planering, administration och, i viss mån, värdskap av kulturaktiviteter i förskola och skola. Du ingår i ett team på sex personer, och inom ramen för Kulturlöftet är ni två personer som ansvarar för arbetet.
Du kommer bland annat att arbeta med schemaläggning, bokningar, rapportering, budget och värdskap. Kommunikation med skolans personal och kulturaktörer är en viktig del av dina arbetsuppgifter. En stor del av uppdraget är också att arbeta med inflytande och delaktighet för våra målgrupper.
Kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning i, eller mångårig erfarenhet från, kulturadministration, projektledning eller liknande. Erfarenhet från barnkultursektorn är meriterande.
Som person bör du vara social, serviceinriktad och ha lätt för att arbeta tillsammans med andra funktioner inom och utanför verksamheten. Du är initiativrik, flexibel och lösningsorienterad. Du har organisatorisk förmåga och kan hålla många bollar i luften, är ansvarskännande och öppen för nya idéer.
Du behöver vara bekväm med att arbeta i Microsoft Office-paketet, gärna med goda kunskap i Excel och Sharepoint.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.Övrig information
Vikariat, heltid, med start 2025-12-01 till och med 2026-12-31.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Kulturskola Kontakt
Elin Alm, Verksamhetssamordnare 090-165953 Jobbnummer
9493900