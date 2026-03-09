Samordnare inom hemsjukvården
2026-03-09
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vill du arbeta i en roll där du gör verklig skillnad - varje dag?
Vi söker en erfaren och engagerad samordnare. Du kommer att spela en nyckelroll i vårt arbete för att skapa trygghet och hög kvalité inom hemsjukvården.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Schemaplanera och bemanna så att rätt kompetens finns på plats vid rätt tid.
• Skapa nya schema.
• Hantering av akuta förändringar t.ex vid frånvaro eller förändrade behov.
• Registrera och hantera välfärdsteknik.
• Stöd till verksamhetschefer i administrativa och verksamhetsnära frågor.
Dina personliga egenskaper
• Lösningsfokuserad och stresstålig.
• Strukturerad och ansvarstagande.
• Bra på att samarbeta och skapa goda relationer.
• Vana att arbeta i digitala system.
• God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande.
Meriterande är erfarenhet som samordnare, planerare eller liknande funktion. Ersättning
