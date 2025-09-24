Samordnare inom fritid
2025-09-24
OM ARBETSPLATSEN
Kultur och fritidsförvaltningen i Tranås sysselsätter personer genom alla livets stadier. Vi ansvarar för bibliotek, allmänkulturavdelning, öppen ungdomsverksamhet, idrotts- och friluftsanläggningar, simhall, kulturskolan samt föreningsservice i Tranås kommun. Genom vårt breda utbud av friluftsliv, aktiviteter och anläggningar är vårt mål att erbjuda en hög grad av service och tillgänglighet. Inom förvaltningen samverkar vi med privata, ideella och offentliga aktörer i syfte att öka attraktionskraften samt levnadsglädjen för alla i Tranås.
Nu söker vi dig som vill ha en nyckelroll för ordning, samordning och utveckling inom våra anläggningar och fritidsverksamhet. Vi erbjuder ett varierat och meningsfullt arbete där du får använda hela ditt register - från ordning och reda i administrationen till dialog och samspel med människor. Du får vara med och påverka, utveckla och bidra till att Tranås fortsätter vara en plats där både föreningsliv och invånare trivs och växer.
Är du en strukturerad doer med hjärtat på rätt plats och huvudet fullt av lösningar? Då kan du vara vår nästa nyckelperson - i en roll där samarbete, engagemang och flexibilitet är avgörande.
DITT UPPDRAG
Som samordnare är du ett nära stöd till anläggningschefen och en nyckelperson i vår organisation, där du ingår i ledningsgruppen för fritid och anläggning. Du får en central roll i att utveckla, samordna och strukturera våra anläggningar, föreningsliv och friluftsverksamhet - med fokus på dagens behov och framtidens möjligheter. Arbetet innebär att du strategiskt och långsiktigt initierar, driver och utvecklar projekt samt arbetsmetoder som stärker fritidsverksamhetens betydelse i kommunen.
Rollen är till stor del administrativ, men kräver också att du kan växla mellan olika typer av uppgifter. Du arbetar nära kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare och samverkar med skola, socialtjänst och andra aktörer. Din insats blir en viktig del i att skapa helhet, struktur och utveckling inom förenings-, fritids- och anläggningsområdet - alltid med fokus på stöd och långsiktighet.
Tjänsten kräver flexibilitet - arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kontaktperson för medarbetare vid chefens frånvaro.
Administrativt stöd till anläggningschef, inklusive uppföljningar, analyser och sammanställningar.
Följa, tillämpa och utveckla riktlinjer, avtal och arbetssätt med fokus på förbättringar.
Samordna och protokollföra interna och externa möten samt följa upp ärenden.
Service gällande bokningar, avgifter, tillgänglighet, riktlinjer och regler.
Hantera och driva inkomna medborgarförslag.
Upprätta tjänsteskrivelser, rapporter och beslutsunderlag.
Följa upp politiska mål, lagar och riktlinjer.
Föredra ärenden för politiken och andra relevanta aktörer.
Omvärldsbevaka och representera kommunen i regionala nätverk.
Delta i planering och utveckling av fritids-, frilufts- och anläggningsverksamhet.
Upprätta avtal.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning relevant för uppdraget eller dokumenterad erfarenhet inom administration/samordning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av protokollföring och samordning av processer samt erfarenhet från offentlig sektor, föreningsliv eller idrottssektorn. Det är meriterande med kännedom om Tranås och dess frilufts- och föreningsliv. Du har god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system samt behärskar det svenska språket i tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att lyckas och trivas i denna roll tror vi att du är:
Samordnande: Du koordinerar eller projektleder andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du blir en referenspunkt för andra och skapar engagemang och delaktighet i de sammanhang du befinner dig i.
Strukturerad: Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Självgående: Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du kan arbeta utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning som leder till lösningar på uppkomna problem.
Flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och förutsättningar. Du kan snabbt strukturera om och fokusera på vad som är viktigast för verksamheten.
Kreativ: Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem.
Serviceinriktad: Du är lyhörd och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är kommunikativ och samverkar enkelt med olika aktörer och kollegor. Du är även prestigelös och kan be om hjälp eller erkänna misstag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
