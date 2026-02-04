Samordnare frivilligverksamhet
2026-02-04
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Öppen ungdomsverksamhet, Bad, Idrott och Civilsamhälle, Kvalitet/utveckling/Folkhälsa och Stab.
Träffpunkt Simonsland är Borås centrala allaktivitetshus för alla åldrar. Tillsammans med civilsamhället fyller vi huset med en mängd aktiviteter, möten, kultur och event. I huset finns lokaler att låna, vårt Café, som är själva hjärtat i huset, ca 70 föreningar samt en Frivilligverksamhet som just nu växer.
Var med och utveckla verksamheten som skapar förutsättningar för frivilliga att engagera sig i aktiviteter och evenemang som skapar mervärde för boråsarnas fritid och främjar hälsan. Som anställd hos oss är du en del av ett större sammanhang. Här ingår du i ett team där alla bidrar till helheten med fokus på invånarnas fritid och välbefinnande. Träffpunkt Simonsland är det naturliga vardagsrummet för aktiviteter och social samvaro för Boråsaren.
Tillsammans jobbar vi för att bryta ofrivillig ensamhet som skapar en rik fritid och meningsfull vardag för våra invånare.
I rollen som frivilligsamordnare arbetar du tillsammans med kollegor för att samordna och administrera frivilliguppdragen, utveckla och administrera frivilliginsatser samt stödja och inspirera frivilliga i sina uppdrag. Du är spindeln i nätet och säkerställer att logistiken kring alla frivilliginsatser fungerar såväl socialt som praktiskt. Du samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde för frivilliga och deltagare genom att bidra med nya idéer, perspektiv, din entusiasm och energi.
I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar samt aktiviteter genom personalklubben MerKraft. I Borås Stad tillämpas rökfri arbetstid.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till 4000 kvm med lokaler som Borås Stads invånare fyller med aktiviteter, kultur och event!Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i mötet med andra samt dokumenterad erfarenhet av att jobba med människor i kreativa processer. Du har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten samt stor vana att arbeta i projektform.
För att lyckas i uppdraget är du relationsskapande och på ett pedagogiskt sätt uppmuntrar du till delaktighet och engagemang samt anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Med ditt bemötande visar du respekt och hänsyn och utgår ifrån allas lika värde. Du skapar en god atmosfär på arbetsplatsen med en öppen och positiv attityd med såväl kollegor som besökare.
Du har intresse, vilja och förmåga att underlätta för andra. Med god förmåga att strukturera arbetet ser du till att det genomförs på bästa. Självklart följer du upp arbetet och delar med dig av dina erfarenheter.
Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten genom att samarbeta på ett prestigelöst vis. För att utföra uppgifter och nå mål bidrar du med din entusiasm och energi.
Du har lätt för att anpassa dig genom att vara lösningsfokuserad och kan snabbt ställa om när situationen kräver det.
Du har stor vana vid digitalt arbete och har mycket goda kunskaper i Office-paketet samt.
