Samordnare för SIG och avhopparverksamhet
2026-02-24
Hudiksvalls kommun söker en samordnare för implementering av Sociala insatsgrupper (SIG) och uppbyggnad av en avhopparverksamhet.
Tjänsten är en del av ett kommunövergripande projekt som syftar till att förebygga kriminalitet bland barn, unga och vuxna samt skapa hållbara vägar ut ur kriminella livsstilar.
Uppdraget bedrivs i nära samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, fritidsverksamhet, vård och civilsamhälle.Dina arbetsuppgifter
Som samordnare ansvarar du för att leda och samordna implementeringen av SIG i kommunen. Du kommer även bygga upp och utveckla en lokal avhopparverksamhet samt samordna insatser mellan berörda aktörer och säkerställa fungerande samverkansrutiner. Du kommer även medverka till individuella åtgärdsplaner utifrån risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna (RBM) samt följa upp, dokumentera och bidra till utvärdering av projektetKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning, exempelvis socionom, beteendevetare, kriminolog, behandlingspedogog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av arbete med barn, unga eller vuxna i riskzon för kriminalitet eller social utsatthet, meriterande är också att du har erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och/eller projekt- eller samordningsarbete. Du har också god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av SIG, avhopparverksamhet eller liknande brottsförebyggande arbete, kunskap om RBM-principerna samt erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet. Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, samarbetsinriktad och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt, är trygg i komplexa sammanhang och har ett starkt engagemang för socialt och brottsförebyggande arbete.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.

Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
