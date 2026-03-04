Samordnare för kommande aktivitetskrav
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret / Personaltjänstemannajobb / Knivsta Visa alla personaltjänstemannajobb i Knivsta
2026-03-04
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi söker en samordnare som får en nyckelroll i arbetet med kommande aktivitetskrav kopplade till försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Uppdraget innebär att utveckla, samordna och kvalitetssäkra arbetet så att individer får rätt stöd i rätt tid med tydligt fokus på vägen till arbete eller studier.
Du kommer att fungera som en sammanhållande länk mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, externa aktörer och andra samverkansparter. När arbetet är i gång kommer tjänsten vara både samordnande och operativ.Dina arbetsuppgifter
* Samordna och implementera aktivitetskrav kopplade till försörjningsstöd
* Utveckla rutiner, arbetssätt och uppföljning
* Samverka med interna och externa aktörer
* Följa upp resultat och bidra till verksamhetsutveckling
* Ge stöd till handläggare och arbetsmarknadspersonal i frågor som rör aktivitetskravKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetenskap eller likvärdig kompetens.
* Erfarenhet av arbete med försörjningsstöd och/eller arbetsmarknadsinsatser
* God kunskap om aktuell lagstiftning
* Erfarenhet av samordning, projektledning eller verksamhetsutveckling är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och har god förmåga att se helheten. Du trivs i en samordnande roll där samarbete och tydlig kommunikation är avgörande. Du är van att arbeta självständigt samt är lösningsfokuserad och har ett genuint engagemang för individens möjlighet till egen försörjning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för oss är ditt engagemang och din drivkraft minst lika viktiga som dina erfarenheter.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan och bli en del av arbetet för en hållbar och inkluderande arbetsmarknad!
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kontakt
Hanna Caselunghe Harén hanna.haren@knivsta.se +46703068512 Jobbnummer
9777731