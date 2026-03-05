Samordnare för HR-administration
2026-03-05
Publiceringsdatum2026-03-05
Är du en HR-administratör som drivs av struktur, kvalitet och att skapa ordning som gör verklig skillnad? Förstår du att ett noggrant och välfungerande administrativt arbete är grunden för en stark HR-funktion? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker en trygg och erfaren HR-administratör som vill ta nästa steg och kombinera sin administrativa expertis med ett ledaransvar. Du har god kunskap inom lön, HR-system och arbetsrätt, och trivs i en roll där du får leda och stötta ett team.Dina arbetsuppgifter
Du kommer ansvarar för att leda och samordna det löneadministrativa arbetet inom förvaltningen med stöd av två lönespecialister och en HR-administratör. Rollen kombinerar operativt arbete med ett övergripande ansvar för struktur, kvalitet och utveckling inom området. I rollen igår det att stötta dina kollegor i det operativa arbetet inom lön och administration.
Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är att:
- Samordna, planera och leda det dagliga arbetet inom löne- och HR-administration samt säkerställa kvalitet, struktur och leverans enligt fastställda tidsrama.
- Ha ett övergripande ansvar för löneprocessen, inklusive kontroller, uppföljning och kvalitetssäkring inför löneutbetalningar
Säkerställa fungerande rutiner för tidredovisning och ge stöd till organisationen i frågor kopplade till rapportering och efterlevnad
Samordna och kvalitetssäkra löpande personaladministrativa processer, såsom förmåner, arkivering och gratifikationer
Planera, prioritera och fördela arbetsuppgifter samt fungera som ett stöd till kollegor inom löne- och HR-administrationen
Arbeta nära HR-partners och övriga funktioner samt bidra till ett gott samarbete och ett kontinuerligt kunskapsutbyte
Driva och bidra till utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av processer, system och arbetssätt inom löne- och HR-området
Som samordnare kommer du ha ett nära samarbete med HR-chef.
Vi arbetar idag i två lönesystem, IFS och Personec. En central del av ditt uppdrag blir att praktiskt leda övergången till att arbeta fullt ut i Personec. Det innebär att planera, samordna och följa upp det löpande arbetet i samband med bytet, uppdatera rutiner och säkerställa att processer fungerar korrekt och effektivt i vardagen.
Tillsammans med dina kollegor som arbetar med löneadministration utgör ni en central roll i organisationen. På avdelningen finns även en HR-chef, sex HR-partners, två lönespecialister, en HR-administratör, en HR-specialist och en arbetsmiljöingenjör. Inom avdelningen är det viktigt att vi arbetar nära varandra och stödjer varandra i de olika frågorna som hanteras. Utöver de interna samarbetena kommer du även i kontakt med andra avdelningar och förvaltningar inom Göteborgs stad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom löneadministration eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig, dokumenterad erfarenhet av arbete som HR-administratör eller HR-koordinator, och är trygg i att arbeta med administrativa processer med hög kvalitet, noggrannhet och helhetsperspektiv.
Du har flerårig, dokumenterad erfarenhet av att arbeta i lönerelaterade system, såsom Personec, och är van att använda systemstöd som en naturlig del av ditt arbete. Du har god förståelse för löne- och HR-administrativa flöden och förmåga att skapa struktur och säkerställa kvalitet i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av en samordnande eller ledande roll inom löneadministration eller liknande område. Vi ser också positivt på erfarenhet av arbete i dygnet-runt-verksamhet och beredskap, erfarenhet från kommunal eller regional verksamhet samt kunskap om schemaläggning.
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du har förmåga att planera, prioritera och skapa överblick över administrativa processer, och du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ett samordnande ansvar. Du motiveras av att utveckla arbetssätt, säkerställa kvalitet och bidra till en välfungerande helhet.
Du har mycket god samarbetsförmåga och ett professionellt, serviceinriktat förhållningssätt. Du bygger förtroendefulla relationer och har förmåga att stötta och vägleda kollegor, chefer och andra kontakter i organisationen. Vi ser också att du har ett genuint intresse för HR-frågor och vill bidra aktivt till avdelningens fortsatta utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
