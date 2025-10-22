Samordnare Boende och Stöd
2025-10-22
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Trivs du med att ha många bollar i luften och ha en deadline nära dig! Då är du den person vi söker. Kom och bli en av oss! Tillsammans gör vi Gävle bättre!
Du arbetar på uppdrag av enhetscheferna. I dina arbetsuppgifter ansvarar du i samarbete med enhetschefer och verksamheterna för den dagliga bemanningen. Sammanställa underlag för schema, semesterplanering och annan information kring verksamheten.
Du ansvarar för nyckelhantering/passerkort samt fordon på enheten. Förrådsbeställningar inkluderas i dina arbetsuppgifter och du finns tillgänglig för att ta emot leveranser.
Vid behov stötta medarbetare i olika IT system.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av bemanning och administration. Du har erfarenhet av IT-systemen Time Care Pool, Time Care Planering, Personec P och Proceedo.
För att lyckas i tjänsten så har du goda IT kunskaper och kan uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Du har en god samarbetsförmåga och kan ta egna initiativ. En viktig del i arbetet är att kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som samordnare och kan skapa scheman utifrån verksamhetens behov.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
