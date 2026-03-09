Samordnare
2026-03-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gläntan Unga Vuxna AB i Eskilstuna
Gläntan unga vuxna är en vårdkedja för unga vuxna mellan 18-30 år med beroende, psykisk ohälsa samt kriminalitet. Gläntan unga vuxna enhet Roxnäs vänder sig till unga kvinnor och män med beroendeproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa. På enhet Roxnäs har vi 14 platser och vi finns i Torshälla.
Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen, MI-samtal, KBT samt ADL träning.
Vi söker nu efter en samordnare, en ny tjänst vi vill prova på enhet Roxnäs. Som samordnare hos oss håller man i all kontakt med socialtjänst och andra externa parter, samt dokumentation såsom genomförandeplaner, månadsrapporter och slutrapporter. Du kommer ha ett helhetsperspektiv gällande de placerade och tillsammans med kontaktmännen följa upp hur de placerade ligger till i genomförandeplanen och planera för bra avslut.
För att lyckas i denna roll behöver du förutom att vara en trygg vuxen, gilla att samverka och vara flexibel. Du behöver vara duktig på dokumentation och IT.
Vi söker dig som är utbildad inom det beteendevetenskapliga området såsom beteendevetare, behandlingspedagog/socialpedagog eller annan utbildning som prövas likvärdigt.
Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet utav socialtjänst, 12-stegsmetoden. Motiverande samtal (MI), KBT, TMO, Återfallsprevention och ASI.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister. Körkort, behörighet B är ett krav.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning mellan 1/5-1/9 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på 50% och arbetstiderna är förlagda dagtid mån-fre. Vi har kollektivavtal.
