Samordnande Vaktmästare
2025-12-18
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
En av verksamheterna inom Höglandsförbundet är Höglandsgymnasiet. Höglandsgymnasiet har skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetare för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier.
Har du tidigare erfarenhet av att ha arbetet som vaktmästare? Trivs du med att underlätta vardagen för andra och skulle tycka det vore roligt att vara i en miljö full med glada ungdomar? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
På Brinellgymnasiet finns ca 1100 elever och 200 medarbetare. Som vaktmästare hos oss kommer du vara del av en grupp vaktmästare som ansvarar för drift, skötsel och underhåll av skolans lokaler och utrustning. Vi tror att en välskött skola bidrar till att skapa en trygg och fungerande arbetsmiljö för både elever och medarbetare.
I uppdraget ingår att genomföra sedvanliga vaktmästaruppgifter så som daglig tillsyn av byggnader, klassrum och gemensamma utrymmen, enklare reparationer och underhåll av lokaler och möbler, hantering av felanmälningar och kontakt med externa leverantörer vid behov. I uppdraget ingår även skötsel av utomhusmiljöer och hantering av lås, larm och nycklar. I detta vaktmästaruppdrag finns även ett utökat ansvar som samordnare för vaktmästargruppen som helhet och du kommer arbetsleda i det dagliga arbetet. I uppdraget kommer du även arbeta tillsammans med programansvariga och ledningen på skolan för att samordna skolans inköp samt ansvara för att det finns en ordentlig lagerhantering för att minska svinn och undvika onödiga inköp av material som redan finns.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, gärna från ett yrkesprogram, eller erfarenhet som vi bedömer som motsvarande. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med fastighetsskötsel och IT-kunskaper för att hantera inköp och lagerhantering men även erfarenhet av andra datorstyrda system, som t.ex. larmsystem och felanmälningssystem. För att arbeta hos oss krävs att du har B-körkort och gärna erfarenhet av att köra med släp. Om du har kunskap om ljud- och ljussystem samt kunskaper inom el så är det meriterande.
Som person är du trygg och stabil och har god självkännedom. Du möter både kollegor, lärare och elever med en vilja att hjälpa och hitta lösningar på uppkomna situationer. Du tar ansvar och driver processer framåt samtidigt som du har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar och snabb ställer om för att lösa uppkomna situationer. Du har lätt för att samarbeta tillsammans med andra och lyssnar och kommunicerar på ett bra sätt.
Om vår skola
Brinellgymnasiet ligger i Nässjö och är sedan årsskiftet 2024/2025 en av fyra skolor inom Höglandsgymnasiet. Tillsammans kan vi förbättra kompetensen, höja kvaliteten och ge gymnasieeleverna ännu bättre förutsättningar för att lyckas.
På Brinell är vi ca 200 medarbetare och ca. 1100 elever. Vi erbjuder 14 nationella program och har ett riksidrottsgymnasium inom bowling, nationella idrottsutbildningar inom bandy och basket samt lokala idrottsutbildningar inom basket, fotboll och ishockey. Utöver detta finns även musik- och danstillägg.
Våra ledord är respekt, ansvar, kunskap och trivsel. Vi strävar efter struktur i undervisningen, att det ska råda arbetsro på lektioner och att våra elever ska känna sig trygga och trivas hos oss. Skolan har ett nyrenoverat modernt bibliotek som är en viktig del i den pedagogiska verksamheten.
Bra att veta
Första intervjuerna kommer hållas på teams och planeras att genomföras slutet av vecka 3 början av vecka 4.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Richard Weibull, Gymnasiechef på telefon 0380-51 88 50 eller mejl richard.weibull@hoglandet.se
.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-C286905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höglandsförbundet, Brinellgymnasiet Kontakt
Gymnasiechef
Richard Weibull richard.weibull@hoglandet.se 0380518850 Jobbnummer
9651091