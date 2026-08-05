Samordnande sjuksköterska, Tybble vårdcentral
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-08-05
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Vill du kombinera kliniskt arbete med en samordnande roll där du får vara med och utveckla verksamheten? Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till en kombinerad tjänst som samordnande sjuksköterska hos oss på vårdcentralen.
Tybble vårdcentral är en välfungerande arbetsplats med engagerade, kompetenta och erfarna kollegor som tycker om att arbeta tillsammans och har en god sammanhållning. Vårdcentralen ligger på Öster i Örebro. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl universitet som villaområde och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete. Vi har ett tätt samarbete med andra vårdcentraler i område Örebro Öster. Vi är idag ett team på ca 65 personer, där alla fyller en viktig roll. Vi har drygt 20 000 listade patienter och är därmed en av Örebros största vårdcentraler. Vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa tänkbara vård och ett trevligt bemötande.
I vår jobbfilosofi ingår flexibilitet och högt i tak. Här får du stora möjligheter att påverka dina arbetstider och arbetsuppgifter, allt under stort ansvarstagande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för våra patienter. Det innebär i sin tur att vi värnar om och ger goda möjligheter till en personlig utveckling för.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är uppdelad i två delar:
Till största del kliniskt arbete som sjuksköterska i primärvård
Samordningsansvar för sjuksköterskeverksamheten samt schemaansvar för sjuksköterske-, undersköterske- och laboratorieverksamheten
Det kliniska arbetet innefattar bland annat telefonrådgivning, både akut- och planerat patientnära arbete, mottagningsarbete, läkemedelshantering samt förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel. Det tillkommer även ansvarsuppdrag som fördelas utifrån intresse och erfarenhet. Vi arbetar även digitalt i 1177 Direkt/Clinic 24. Du kommer att arbeta patientnära samtidigt som du har en viktig roll i att skapa struktur, planera och säkerställa en fungerande bemanning.
I din roll som samordnande sjuksköterska ansvarar du för:
Schemaplanering för sjuksköterskor, undersköterskor och laboratoriepersonal
Hantering av schemaändringar vid exempelvis sjukfrånvaro
Samordning av bemanning i det dagliga arbetet
Planering och upplägg av introduktion för nyanställda
Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner
Hos oss arbetar du mestadels självständig med stöd från kollegor men även i team, både inom din egen profession och med andra yrkeskategorier.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska. Du är en person som är samarbetsorienterad och flexibel. På Tybble Vårdcentral ingår du i en arbetsgrupp där samarbete och hjälpsamhet är viktigt för att den dagliga verksamheten ska fungera. Du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete.
I övrigt lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Bitr vårdcentralschef
Lovisa Clomén lovisa.clomen@regionorebrolan.se 019-602 83 20 Jobbnummer
10022455