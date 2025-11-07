Samhällsvägledare till Medborgarkontoret
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-11-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Nu utökar vi verksamheten och startar upp fler medborgarkontor på stadens bibliotek! Här möter du som samhällsvägledare människor i olika livssituationer och gör skillnad i deras vardag genom att ge stöd, vägledning och service.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Medborgarkontoren erbjuder vägledning och stöd i vardagliga samhällsfrågor. Arbetet är varierat och socialt, där du möter människor med olika behov och bakgrunder. Det kan handla om allt från vägledning i digitala tjänster och stöd i att hitta rätt kontakt eller fylla i blanketter, till rådgivning i frågor om socialtjänst, arbetsmarknad eller föreningsliv. Varje möte är unikt och ditt stöd gör skillnad.
Du arbetar på flera av våra medborgarkontor runt om i Västerås, vanligtvis på minst två olika platser varje vecka, vilket gör arbetet både flexibelt och omväxlande. Du deltar i lokala evenemang och har ett nära samarbete med dina kollegor samt andra aktörer inom staden som exempelvis bibliotek, skola, familjecentrum och vårdcentralen.
Tillsammans bidrar ni till att skapa ett tillgängligt och välkomnande medborgarkontor på de lokala biblioteken. I takt med att verksamheten växer får du också vara med och utveckla arbetssätt och rutiner, så att vi hela tiden blir ännu bättre på att möta invånarnas behov.
Tjänsten kan ibland innebära arbete på kvällar och helger.
Din kompetens
Du har studerat efter gymnasiet, kanske enstaka kurser eller ett helt program, till exempel inom beteendevetenskap, statsvetenskap eller socialt arbete. Det viktiga är att du har utvecklat förmågan att söka, värdera och använda information på rätt sätt. Du har erfarenhet av arbete där du väglett eller stöttat människor i olika livssituationer, till exempel inom offentlig service, arbetsmarknadsinsatser eller annan verksamhet med mycket medborgarkontakt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och gärna kunskaper i något av följande språk: arabiska, somaliska, kurdiska, tigrinska eller ukrainska. God digital kompetens och förmågan att söka information och guida andra i digitala miljöer är en naturlig del av ditt arbetssätt.
För att trivas hos oss behöver du gilla mötet med människor och ha ett genuint engagemang för att hjälpa andra framåt. Du möter varje person med respekt och nyfikenhet, även när situationen är utmanande, och skapar trygghet genom ett lugnt och lösningsfokuserat bemötande.
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och utveckla en verksamhet som växer och tar form. Medborgarkontoret är en viktig del av Västerås stads arbete med att göra service och samhällsinformation tillgänglig för alla. Du får ett varierande arbete med många möten och en tydlig känsla av att det du gör spelar roll. Du får engagerade kollegor, en öppen arbetsmiljö och möjligheten att vara med och bygga vidare på något nytt!
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mariana Hede Mariana.Hede@vasteras.se 021-39 46 70 Jobbnummer
9593637