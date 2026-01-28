Samhällsbyggnadschef Älvsbyns kommun
Culpeo People & Culture Partner AB / Ekonomichefsjobb / Älvsbyn Visa alla ekonomichefsjobb i Älvsbyn
2026-01-28
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culpeo People & Culture Partner AB i Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad på riktigt för medborgare och företagare i Älvsbyns kommun och fortsätta utveckla det lokala näringslivet och centrala miljö- och samhällsbyggnadsfrågor? Söker du en strategisk roll med fokus på centrala samhällsbyggnadsfrågor som har stor betydelse för kommunens framtida tillväxt? Då kan detta vara ditt nästa utvecklingssteg.
Om rollen
Som samhällsbyggnadschef leder du ett verksamhetsområde med ansvar för samhällsplanering, näringslivsutveckling samt myndighetsutövning inom bygglov och miljö- och hälsoskydd. Verksamhetsområdet består av 12 erfarna och ansvarstagande medarbetare.
I rollen har du ett övergripande och strategiskt ansvar för att skapa goda förutsättningar för kommunens långsiktiga utveckling. Du arbetar med frågor som rör tillväxt, etableringar, attraktiv samhällsplanering och ett stärkt näringslivsklimat, med ett tydligt fokus på hållbar utveckling, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Samverkan är en central del av uppdraget. Du har ett nära samarbete med kommunens övriga verksamheter, den politiska organisationen, det lokala näringslivet, närliggande kommuner samt andra externa aktörer. Genom dialog, samarbete och tydlig styrning bidrar du till att utveckla och förvalta kommunens samhällsbyggnads- och näringslivsfrågor på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Som chef leder och utvecklar du verksamheten genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap. Du skapar struktur och riktning, ger goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sina uppdrag och driver kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamhetsområdet.
Du ingår i kommunens ledningsgrupp och har, tillsammans med övriga chefer, ett gemensamt ansvar för kommunens övergripande strategiska utveckling. Rollen innebär en nära dialog med den politiska ledningen, främst kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämnden. Du rapporterar direkt till kommunchefen.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig som är en trygg, prestigelös och utvecklingsorienterad ledare med akademisk utbildning och bred erfarenhet från samhällsbyggnads- och/eller näringslivsrelaterade frågor. Du har arbetat både strategiskt och operativt och har erfarenhet från ledande positioner där du har haft ansvar för att driva verksamhet och utveckling framåt.
Vi vill att du har tidigare erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och kunskap inom de områden som ingår i verksamheten, såsom samhällsplanering, näringslivsutveckling och myndighetsutövning. Du behöver inte vara expert inom samtliga områden, men har en god helhetsförståelse och förmåga att sätta dig in i komplexa frågeställningar.
Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en god social kompetens. Du är duktig på att samarbeta, bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende, både internt i organisationen och i samverkan med politiker, näringsliv och andra externa aktörer. Din förmåga att nätverka och kommunicera professionellt i både tal och skrift är en viktig tillgång i uppdraget.
Som ledare är du närvarande, tillitsfull och tydlig. Du skapar engagemang och delaktighet genom att ta tillvara dina medarbetares olika kompetenser och få teamet att arbeta mot gemensamma mål. Du har förmåga att fatta beslut som för verksamheten framåt, även i situationer som kan vara komplexa eller utmanande, och du arbetar lösningsorienterat med fokus på möjligheter snarare än hinder.
Du har kunskap om myndighetsutövning och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt sätt att leda, då ledarskapet är avgörande för verksamhetens fortsatta utveckling.
Älvsbyns kommun
I Älvsbyns kommun bedrivs verksamheten både i förvaltnings- och bolagsform. Det finns en gemensam förvaltning och tre kommunala bolag. Här arbetar vi nära varandra i en organisation med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna. Tillsammans anstränger vi oss för att bra ska bli ännu bättre. Vi är en av Sveriges bästa skolkommuner och har länets bästa näringslivsklimat, de senaste två åren har kommunen klättrat från plats 202 till plats 35 i Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet. Vi arbetar också målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Älvsbyns kommun har knappt 8 000 invånare och är en av fem kommuner i Luleåregionen - en gemensam bostads- och arbetsmarknadsregion med 180 000 invånare. Just nu pågår stora investeringar i norra Sverige som en del av den gröna omställningen, vilket skapar möjligheter även för oss.
Vi arbetar för att Älvsbyn ska vara attraktivt för företag, besökare och boende, samt att kommunen har ett livskraftigt, differentierat och hållbart näringsliv.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbete med stor påverkansmöjlighet i en kommun som präglas av närhet och korta beslutsvägar. Du blir en viktig del av vårt team av engagerade och inkluderande kollegor som dagligen verkar för en ökad digital medborgar- och verksamhetsnytta. Vi erbjuder flexibel arbetstid, liksom förmåner som semesterväxling, löneväxling och möjlighet till visst distansarbete. Dessutom erbjuds en marknadsledande pensionsförmån. Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Som anställd hos oss får du både yrkesmässig och personlig utveckling.
Rollen som samhällsbyggnadschef innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras inför anställning.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Culpeo People & Culture Partner.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Larsson, 070-627 43 32, karin.larsson@culpeo.se
eller Emma Stenberg, 070-244 20 88, emma.stenberg@culpeo.se
.
Funderar du på att flytta till Älvsbyn?
Vi hjälper dig gärna med frågor som skola, barnomsorg, fritid, arbete eller boende. Kontakta Älvsbyns kommuns växel 0929-170 00 och be att få prata med någon inom HR-funktionen.
Låter det här som en intressant möjlighet? Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 22 februari 2026.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culpeo People & Culture Partner AB
(org.nr 559371-2655) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Culpeo People & Culture Partner Jobbnummer
9710468