Sälledare Bröd
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2026-07-14
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Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande Säljledare Bröd till vår butik. Tjänsten är en fast deltidstjänst och passar dig som tycker om att ta ansvar, ge god service och arbeta i en varierande roll.
Om ICA Sunne
ICA Sunne är en butik i ständig utveckling. Under de kommande åren kommer vi att bygga en helt ny butik, vilket innebär en spännande resa för både verksamheten och våra medarbetare. Här får du möjlighet att vara med och påverka, utvecklas och bidra till framtidens ICA Sunne.
Vill du vara med på den resan?Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som Säljledare Bröd ansvarar du för att vår brödavdelning är välfylld, inspirerande och inbjudande för våra kunder. Du ansvarar för beställningar, exponering, kvalitet och svinn samt ser till att avdelningen håller en hög standard.
I tjänsten ingår även arbete inom catering och kallkök, där du är med och förbereder och producerar produkter till våra kunder.Arbetsuppgifter
Ansvara för butikens brödavdelning.
Beställning och varuplock.
Exponering och försäljning.
ansvar över mjukt bröd, kakor och bake off-bröd & hårtbröd
Arbete med catering och kallkök.
Säkerställa ordning, kvalitet och god livsmedelshygien.
Bidra till en positiv kundupplevelse och ett gott samarbete i teamet.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt.
Är ansvarstagande, strukturerad och självgående.
Har ett intresse för mat, försäljning och exponering.
Trivs med ett högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Erfarenhet från dagligvaruhandel, bageri, catering eller kallkök är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team med fokus på service, kvalitet och arbetsglädje – och du får möjligheten att vara med och forma vår framtida butik.
Anställningsform: Fast deltidSå ansöker du
Skicka in ditt CV tillsammans med ett personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för tjänsten. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka din ansökan till: info.bbb.sunne@supermarket.ica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info.bbb.sunne@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljledare bröd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sunne Matmarknad Aktiebolag
(org.nr 556272-4798)
Storgatan 32 (visa karta
)
686 30 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA Supermarket Kontakt
Handlare
Wiktor Börjesson wiktor.borjesson@supermarket.ica.se 0761184760 Jobbnummer
10002908