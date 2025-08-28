Säljledare / Ställföreträdande butikschef - Barkarby
2025-08-28
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Jobbpitch
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? Är du dessutom en mästare på att inspirera och utveckla människor? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad säljledare/ställföreträdande butikschef till vårt team!
Din roll
Som säljledare/ställföreträdande butikschef på Lidl är du butikschefens högra hand och har en given plats i butiksledningen. Du motiverar och inspirerar butiksteamet till att uppnå sin fulla potential varje dag och säkerställer att uppgifter utförs effektivt, korrekt och i tid. Du deltar självklart i det dagliga butiksarbetet och arbetar tillsammans med teamet för att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen.
Rollen innefattar uppgifter som:
• Säkerställa och leverera utmärkt kundservice i butiken
• Stötta butikschefen i det dagliga arbetet i butiken och se till att ni når resultat genom att leda, motivera och utveckla butikspersonalen samt delta i det dagliga arbetet på ett föredömligt sätt
• Säkerställa att butiken lever upp till våra grundpelare inom kundvänlighet, varutillgänglighet, färskhet, renlighet och lönsamhet
• Arbeta målinriktat med butikens nyckeltal
• Samordna och organisera introduktion och vidareutbildning av alla butiksmedarbetare
• Du har även totalansvaret för butiksdriften när butikschefen inte är på platsPubliceringsdatum2025-08-28Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla team i en snabbrörlig och resultatorienterad miljö. Du har god problemlösningsförmåga och är duktig på att planera och delegera arbetsuppgifter. Du drivs av ditt starka kundfokus och prioriterar alltid kundupplevelsen. Att överträffa satta mål och maximera produktiviteten i ditt arbete ihop med teamet ser du som en självklarhet. Utöver det är du en god kommunikatör och kan genom feedback utveckla teamet och butiken.
Vi ser även att du:
• Har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot handel.
• Behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som ställföreträdande butikschef, butikschef eller som avdelningsansvarig inom dagligvaruhandeln eller annan serviceorienterad bransch.
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
• Klicka på "Sök nu"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "595768-43616530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Arbetsplats
Lidl Rosersberg Kontakt
Lidl Sverige 00000 Jobbnummer
9481432