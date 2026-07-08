Erfaren fritidspedagog till Montessoriskola, Deltid
Montessoriskolan I Skene Aktiebolag / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Mark Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Mark
2026-07-08
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Vill du vara en viktig del av en inspirerande och utvecklande miljö där barnens nyfikenhet och kreativitet står i centrum? Vi söker nu en erfaren fritidsledare på deltid till vår Montessoriskola!
Om rollen
Som fritidsledare hos oss kommer du att:
Planera och genomföra aktiviteter som främjar barnens utveckling och trivsel.
Skapa ett innehållsrikt och varierat upplägg där barnens intressen och behov står i fokus.
Vara en trygg och engagerad förebild för våra elever.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom fritidsverksamhet. Det är meriterande om du har en fritidsledarutbildning, men det är inget krav. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att:
Arbeta strukturerat och självständigt.
Vara kreativ och flexibel i planeringen av aktiviteter.
Samarbeta med kollegor och vårdnadshavare.
Vad vi erbjuder
En stimulerande arbetsplats i en Montessorimiljö som präglas av respekt och glädje.
Möjlighet att bidra till barnens utveckling och välbefinnande.
En deltidstjänst med varierande arbetstiderSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@montessoriparlan.se
Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: ansokan@montessoriparlan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessoriskolan I Skene Aktiebolag
(org.nr 556593-3503)
Industrigatan 2 (visa karta
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511 62 SKENE Arbetsplats
Montessoriskolan Pärlan i Skene Jobbnummer
9996765