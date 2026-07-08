Vill du vara med och utveckla framtidens industri i Västernorrland?
IUC i Västernorrland AB / Organisationsutvecklarjobb / Örnsköldsvik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örnsköldsvik
2026-07-08
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Vill du vara med och utveckla framtidens industri i Västernorrland?
IUC Västernorrland söker nu en Industriutvecklare – en roll för dig som är självgående, analyserande och drivs av att skapa konkret värde i nära samarbete med industrin.
I den här rollen får du arbeta direkt med tillverkande företag, identifiera deras utvecklingsbehov och omsätta insikter till utvecklingsinsatser som stärker konkurrenskraft, hållbarhet och innovation. Du rör dig hela vägen från behovsanalys till genomförande, i en miljö där du har stor frihet att påverka både arbetssätt och resultat.
👉 Vi tror att du: • Är strukturerad och självgående med stark analytisk förmåga
• Trivs i dialog med människor och bygger förtroendefulla relationer
• Har erfarenhet av eller kunskap om produktion och tillverkande industri
• Gillar att omsätta idéer till konkreta aktiviteter som gör verklig skillnad
Hos oss får du vara med och utveckla industrin i regionen tillsammans med företag, akademi och offentlig sektor – i ett engagerat team där din insats verkligen märks.
📍 Västernorrland, vi har kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall
📅 Ansök senast 31 augusti (ansökningar hanteras löpande)
💬 Känner du igen dig, eller tipsa gärna någon i ditt nätverk! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: anna.edblad@iucvasternorrland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IUC i Västernorrland AB
(org.nr 559396-3399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örnsköldsvik alt. Sundsvall Kontakt
Anna Edblad anna.edblad@iucvasternorrland.se 0705092604 Jobbnummer
9996781