Produktionsledare till CWS avdelning linne
CWS Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Sigtuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Sigtuna
2026-07-08
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Som produktionsledare på vårt tvätteri i Arlandastad har du en nyckelroll i att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ produktion. Du ansvarar för den dagliga driften och produktionsplaneringen tillsammans med erfarna teamledare och rapporterar till Operations manager.
I rollen leder du verksamheten mot uppsatta mål inom produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och leveransprecision samtidigt som du driver ett aktivt förbättrings- och utvecklingsarbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planera och optimera bemanningen utifrån prognoser, produktionsbehov och budget för att säkerställa leveranser till kund.
Leda den dagliga produktionen genom DPM-möten och arbetsplatsträffar.
Följa upp produktionsplaner, KPI:er och resultat samt vidta åtgärder för att nå uppsatta mål.
Driva utvecklings- och förbättringsarbete inom kvalitet, effektivitet och produktionsprocesser.
Ansvara för reklamationshantering och uppföljning av kundrelaterade avvikelser.
Säkerställa att fastställda rutiner, instruktioner och arbetssätt är implementerade och följs.
Genomföra medarbetarsamtal och bidra i lönerevisionsprocesser.
Ansvara för rekrytering, introduktion och kompetensutveckling av produktionspersonal.
Samverka med Operations manager och HR i rehabiliteringsärenden och personalrelaterade frågor.
Hantera och rapportera avvikelser, förbättringsförslag, tillbud och olyckor i företagets ledningssystem.
Samarbeta med kollegor, chefer, projektledare och säljorganisation för att skapa effektiva arbetssätt och goda kundrelationer.
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, myndighetskrav, företagets policys och etiska riktlinjer.
Driva och utveckla arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i en produktions- eller industriverksamhet.
Erfarenhet av Lean, 5S och strukturerat förbättringsarbete.
Goda kunskaper inom arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsprocesser.
Erfarenhet av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
God administrativ förmåga och vana av rapportering, analys och uppföljning av nyckeltal.
Goda kunskaper i Officepaketet samt affärs- eller produktionssystem.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du
En tydlig och engagerande ledare som motiverar och utvecklar dina medarbetare.
Analytisk och strukturerad med förmåga att fatta beslut baserade på fakta och data.
Självständig, ansvarstagande och resultatorienterad.
Kommunikativ, inkluderande och relationsskapande.
Uthållig och trygg i en verksamhet med högt tempo och förändringstakt.
Nyfiken och drivande med fokus på ständiga förbättringar.
Vill du vara med och utveckla framtidens tvätteri?
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett team där kvalitet, hållbarhet och engagemang står i fokus.
Rollen är en viktig del i vårt förbättringsarbete och du påverkar tillsammans med dina kollegor tillväxten, utvecklingen av våra processer och våra kunders nöjdhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CWS Sweden AB
(org.nr 556294-8777)
Fyrgatan 2 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arlandastad WW tvätteri och säljkontor Jobbnummer
9996772