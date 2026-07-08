Fleet Monitoring and Logistics Support of Aircraft Engines mot GKN
Aq Engineering AB / Flygteknikerjobb / Trollhättan Visa alla flygteknikerjobb i Trollhättan
2026-07-08
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Vår samarbetspartner GKN Aerospace står inför en spännande framtid inom försvars- och rymdindustrin och söker nu en Fleet Monitoring and Logistics Support of Aircraft Engines till deras ingenjörsteam. Teamet ansvarar för underhållet av motorn som driver Sveriges stridsflyg JAS 39 Gripen samtidigt som de jobbar med framtidens stridsflyg och rymdteknik. Arbetet innefattar produktstöd såsom produktövervakning, statistiska uppföljningar, reservdelsprognoser samt andra typer av analyser.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera, bearbeta, analysera och presentera numeriska data från tjänsteanvändning och underhåll.
• Utveckla befintliga mjukvaruverktyg och introducera och föreslå förbättringar.
• Tjänsten innebär även deltagande i utvecklingsprojekt för att utforma morgondagens lösningar inom områden som "analytics" och AI.
• Förmåga att strukturera, och i viss mån leda, arbetet i mindre arbetsgrupper.
Uppdraget kräver att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser. Uppdraget medför även krav på visst medborgarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk ingenjörsexamen eller likvärdig kompetens uppnådd genom erfarenhet. Du är analytiskt lagd och har god vana att hantera Microsoft Excel (Pivottabeller samt VBfA-kodning). Har du kunskap om Microsoft Access, SQL samt programmering i exempelvis Python är detta meriterande.
Vi ser främst till din personlighet och tror att du är en kommunikativ person som känner dig trygg i att samarbeta och skapa goda relationer med både interna och externa kontaktytor. Du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat genom ett engagerat och prestigelöst förhållningssätt och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan:
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Kontaktuppgifter:
Carl ChristensenCarl.christensen@aqgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032700-2092164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Engineering AB
(org.nr 556622-8697), https://aqengineering.teamtailor.com
Flygfältsvägen 7 (visa karta
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461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
AQ Engineering Jobbnummer
9996771