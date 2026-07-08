Specialist inom personalsäkerhet för genomförande av säkerhetsprövningar
Centio Consulting Group AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-08
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Vi söker en Specialist inom personalsäkerhet till en statligt ägd aktör inom flygplatsverksamhet.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm Arlanda.
Uppdraget omfattar cirka 80–100 % (cirka 30 timmar per vecka) med hybridupplägg. Konsulten förväntas vara på plats på Arlanda minst tre dagar per vecka, och under vissa perioder upp till fem dagar per vecka. Resor till andra flygplatser förekommer regelbundet.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på självständighet, integritet, samarbetsförmåga och ett professionellt arbetssätt.
Uppdraget
Rollen innebär ansvar för att självständigt genomföra säkerhetsprövningar enligt säkerhetsskyddslagen. Uppdraget omfattar bland annat genomförande av grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer, framtagning av beslutsunderlag samt stöd i frågor kopplade till personalsäkerhet. Rollen ingår i ett team som arbetar med att säkerställa rättssäkra och kvalitativa säkerhetsprövningar inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Genomföra bakgrundskontroller och grundutredningar inför säkerhetsprövning.
Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer på ett strukturerat och rättssäkert sätt.
Sammanställa underlag samt ta fram förslag till lämplighetsbedömning inför beslut.
Vid behov stödja linjechefer i uppföljande säkerhetsprövningar.
Bidra till att förvalta och utveckla rutiner och metodstöd inom personalsäkerhet.
Vid behov utföra andra arbetsuppgifter relaterade till personalsäkerhet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Specialist inom personalsäkerhet med dokumenterad, självständig erfarenhet av att genomföra grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Konsulten skall ha god kännedom om säkerhetsskyddslagstiftningen och SÄPO:s vägledningar, van vid att formulera beslutsunderlag samt att föra strukturerad dokumentation.
Minst 4 års erfarenhet av att ha jobbat med säkerhetsprövningar
Svenska på modersmålsnivå i tal och skrift och god engelska
Meriterande
Det är också meriterande om du har erfarenhet inom något eller några av följande områden:
Bakgrund från Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller motsvarande utredande verksamhet
Utbildning i intervju-/samtalsmetodik
Erfarenhet från luftfart eller annan kritisk infrastruktur.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har hög personlig integritet, gott omdöme och en professionell etik.
Du är självständig, strukturerad, målmedveten och samarbetsvillig med god empatisk förmåga. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver vara en skicklig kommunikatör och relationsbyggare. Du trivs med att arbeta i team, stödjer dina kollegor och tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerade personer som brinner för samhällsutveckling. Vi arbetar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037911-2092142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Kontakt
Khadija Mustafa khadija.mustafa@centio.se +46791042521 Jobbnummer
9996761