Säljledare Färskvaror - Coop Älvängen
2025-09-23
Är du en serviceinriktad person som älskar mat och försäljning? Då kan du vara rätt person för oss! Vi på Coop Älvängen söker nu en ambitiös Säljledare till vår färskvaruavdelning.
Som person är du kreativ och kommer gärna med förslag och idéer och har lätt för att arbeta i team. Du har ett stort intresse för mat och matlagning, har ett öga för detaljer och engagemanget för att skapa en välkomnande, säljande och inspirerande butik. Du är flexibel, ordningsam och vill gärna utveckla dig själv och vår butik Coop Älvängen.
Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden alltid nummer ett. Du har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje.
I din roll har du resultatansvar samt ansvar över färskvaror gällande inköp och säljplanering. I din tjänst ingår även att sitta med i butikens ledningsgrupp, följa upp nyckeltal för försäljning, svinn och marginaler. Du kommer att arbeta på våra färskvaruavdelningar, vara en nyckelperson vid teamplock samt se till att samarbetet mellan avdelningarna funkar till belåtenhet. Du blir en viktig del i butikens drift och därför söker vi dig som känner dig manad att se till att kunderna får branschens bästa kundbemötande samt att färskvaruavdelningen alltid håller högsta kvalité. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo och känner dig trygg i att hantera stressiga situationer. Du trivs och känner dig trygg med att vara i en ansvarsposition och har tidigare arbetat med att följa upp rapporter.
Tjänsten är ett tillsvidareanställning på heltid (38,25 h/vecka) med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är varierande och innebär arbete både dag- och kvällstid samt helger. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar provanställning.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Sari Laesker tfn: 010-747 07 01 alt mail: alvangen.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via coop.se
- Tidigare erfarenheter från arbete med färskvaror är ett krav
- Kunskap inom butiksdata (CAO. prisvård, KPL etc) är mycket meriterande
- Tidigare erfarenheter av Säker Mat/Egenkontroll är meriterande
- Tidigare kunskap/erfarenhet arbete där du haft ekonomiskt ansvar är meriterande
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav
- Gymnasieutbildning är ett krav
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9521964