2025-11-07
Säljledare Delikatess
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som säljledare eller avdelningsansvarig i butik.
Har ett stort intresse för mat och matlagning.
Är van vid budgetarbete och butiksekonomi.
Trivs när det är liv och rörelse, och uppskattar god service.
Har erfarenhet av EKP och matsäkerhetsarbete.
Tycker om att jobba tillsammans med andra och bidra till en positiv stämning.
Extra plus om du har erfarenhet av:
System som So, AoB, Minbutik samt BLU/FLU eller motsvarande.
Fördjupad kunskap inom EKP och matsäkerhet
Om rollen:
Som säljledare i delikatessen har du ett huvudansvar för vårt fina sortiment av ost, chark, kött och färdigmat. Det innebär att du jobbar nära försäljningschefen och tillsammans med kollegorna på avdelningen följer upp vardagens drift och rutiner. Du hjälper till att planera inköp, håller koll på sortimentet, följer upp budget och bidrar till att avdelningen utvecklas.
Du gillar att samarbeta, dela med dig av din kunskap och motiveras av att se hela avdelningen lyckas. Rollen innehåller mycket praktiskt arbete ute i butiken där du har daglig kontakt med både medarbetare och kunder.
Vi erbjuder dig:
Friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år samt möjlighet att boka massage eller naprapatbehandling till förmånligt pris.
Personallunch och middag i lunchrummet till bra pris.
Personalrabatt på hela vårt stora och spännande sortiment.
En trygg arbetsmiljö där vi trivs tillsammans - här är det lätt att känna sig hemma och utvecklas.
Om oss - ICA Maxi Lindhagen:
Vi är Stockholms enda stormarknad innanför tullarna med ett brett urval för både vardag och fest. Vi är cirka 140 engagerade kollegor som varje dag strävar efter att ge våra kunder det lilla extra. Vår kultur präglas av hjälpsamhet, ansvarskänsla, ärlighet och att lära oss tillsammans. Hos oss är det högt i tak, god stämning och en vilja att alltid bli bättre.
Låter det som något för dig?
Sök tjänsten redan idag! Vi intervjuar löpande och tillsättning sker enligt överenskommelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Alla nya medarbetare genomgår drogtest och vi tar alltid utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen till ICA Maxi Lindhagen - tillsammans skapar vi Stockholms bästa matupplevelse!
